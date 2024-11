Après un lifting à 36 millions de DH, l’hôtel TAJ Chefchaouen rouvre ses portes

Fraîchement inauguré en présence des autorités locales et des principaux acteurs du secteur touristique, l’hôtel TAJ Chefchaouen a fait peau neuve. Une ouverture qui marque un tournant majeur pour l’offre hôtelière dans le nord du Maroc, renforçant davantage l’attractivité de la célèbre ville bleue.

La reconstruction de l’hôtel a nécessité trois ans de travaux, pour un investissement total de 36 millions de DH. Actuellement doté d’un effectif de 20 personnes, cet établissement ambitionne de doubler son personnel dans un avenir proche, renforçant ainsi significativement son impact économique et social sur la région.

Faut-il souligner que cet établissement bénéficie d’un emplacement chargé d’histoire, situé dans le centre emblématique de la ville et entouré des remparts datant de 1471. Proposant désormais 22 chambres et suites alliant confort et élégance, l’établissement offre également un étage entièrement dédié au bien-être, comprenant une piscine, un jacuzzi, une salle de fitness et un sauna. Les clients peuvent se détendre au «lobby coffee» ou profiter d’un «rooftop» offrant une vue panoramique à 360° sur la vieille ville et les montagnes qui l’entourent.