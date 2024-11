Maroc: le prix de l’essence en léger recul, le gasoil inchangé

Le prix de l’essence va bouger dans les stations-service. Les distributeurs ont décidé d’appliquer une baisse de 30 centimes le litre, à compter du samedi 16 novembre. Cette fois-ci, le gasoil est resté inchangé.

Depuis le mois d’août dernier, les prix à la pompe ont connu cinq révisions à la baisse, comprises entre 25 et 45 centimes selon le type de carburant, en corrélation avec les fluctuations des marchés globalement pénalisés par une demande moins vigoureuse et les difficultés de relance de l’économie chinoise.

Quoique le Conseil de la Concurrence estime que les prix ne sont pas directement liés aux cours du baril du pétrole brut, mais plutôt aux cotations de référence des produits raffinés, dits « Platts », sur les marchés internationaux.

A la lumière de la nouvelle baisse, les prix de vente au public varient selon les villes (proximité des ports) et les marges bénéficiaires des sociétés de distribution. A titre d’exemple, dans la capitale Rabat, le gasoil est écoulé, actuellement, aux alentours de 11,30 dirhams le litre et l’essence à 13,50 dirhams en moyenne.

Dans une analyse des données du 2ème trimestre 2024, rendu publique il y a quelques jours, le Conseil de la Concurrence a assuré que «les opérateurs ont répercuté la quasi-totalité des baisses des coûts d’achat sur leurs prix de cession appliqués au niveau national».

L’analyse montre que cette période s’est caractérisée par des tendances de variations baissières des cotations CIF (Cost, Insurance, and Freight – Coût, assurance et fret), relativement plus importantes par rapport aux prix de vente à la pompe, aussi bien pour le gasoil que pour l’essence.

Pour ce qui est des marges brutes, la même source indique que les opérateurs ont réalisé au deuxième trimestre 2024 des marges brutes de près de 1,21 DH/L pour le gasoil et 1,79 DH/L pour l’essence. Des niveaux relativement plus bas comparativement au premier trimestre, quand ces marges s’élevaient à 1,46 DH/L pour le gasoil et 2,07 DH/L pour l’essence.

Le Conseil de la Concurrence publie périodiquement des rapports consacrés au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution de carburant dans le cadre des accords transactionnels conclus l’année dernière, destinés à s’assurer de la transparence du secteur.