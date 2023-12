Carburant. Légère baisse de 50 centimes sur les prix à partir du 16 décembre

Les automobilistes et professionnelles du transport peuvent anticiper une baisse des prix du carburant au début de la deuxième quinzaine de ce mois de décembre 2023.

Nouvelle encourageante pour les consommateurs, automobilistes et professionnels du transport au Maroc en cette période de fin d’année ! Dans un contexte de baisse des cours du pétrole sur le marché international, les consommateurs marocains peuvent s’attendre à une légère diminution des prix du carburant. Selon Mostapha Labrak, directeur général d’Energysium Consulting et SG de la Fédération de l’énergie, cette baisse devrait avoisiner les 50 centimes en moyenne à partir du samedi 16 décembre 2023. Toutefois, il est important de noter que les prix à la pompe peuvent varier en fonction des politiques commerciales propres à chaque société de distribution.

Rappelons que cette annonce intervient quelques semaines après la conclusion d’un accord de transaction entre neuf sociétés opérant dans les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du Gasoil et de l’Essence, ainsi que leur organisation professionnelle, et le Conseil de la Concurrence. Un accord, d’un montant global de 1 840 410 426 dirhams, qui met fin à des procédures contentieuses ouvertes à l’encontre de ces sociétés pour pratiques anticoncurrentielles dans le marché des hydrocarbures. En plus de cet accord, les sociétés impliquées se sont engagées à adopter des comportements favorables à la concurrence dans le but d’améliorer le fonctionnement du marché des hydrocarbures à l’avenir et de prévenir les risques de préjudice à la concurrence au profit des consommateurs.

Des répercussions positives, même s’il s’agit de quelques centimes

La baisse des prix du carburant au Maroc est principalement influencée par la volatilité des cours du pétrole sur le marché international. Ces fluctuations sont le résultat de facteurs économiques et géopolitiques tels que l’offre mondiale de pétrole, la demande mondiale, les décisions politiques des principaux pays producteurs, les tensions géopolitiques, et d’autres variables qui peuvent impacter le marché pétrolier.

Il convient de souligner que la baisse des prix du carburant peut avoir des répercussions positives sur l’économie marocaine. Une diminution des coûts de transport peut réduire les charges des entreprises, favoriser le pouvoir d’achat des ménages et stimuler la consommation. Cela peut également avoir un impact sur l’inflation et contribuer à la maîtrise des prix dans d’autres secteurs de l’économie.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que la stabilité des prix du carburant dépend de nombreux facteurs, dont certains sont hors du contrôle du Maroc. Les développements géopolitiques, les décisions des principaux producteurs de pétrole et les fluctuations des marchés internationaux peuvent influencer les prix à tout moment.