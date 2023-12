Fabrication de câbles moyenne tension. Nexans investit environ 1 MMDH dans une nouvelle usine au Maroc

Avec cet investissement significatif, Nexans et le gouvernement marocain travaillent ensemble pour soutenir la transition énergétique, créant ainsi des opportunités économiques importantes pour l’ensemble du continent.

Nexans, leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles, vient de signer deux protocoles d’accord avec le gouvernement marocain pour la construction d’une nouvelle usine de câbles électriques de moyenne tension au Maroc. Ces accords représentent un investissement total de 100 millions d’euros (environ 1,113 milliards de DH) et visent à accompagner la transition énergétique du Maroc et de l’Afrique.

Les accords ont été signés avec plusieurs ministères, dont le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, et le Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, ainsi qu’avec l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

La création de plus de 200 emplois directs à la clé

Ce projet d’envergure permettra la création de plus de 200 emplois directs et contribuera à renforcer l’écosystème industriel du Maroc dans le secteur des énergies renouvelables. L’usine produira des câbles d’énergie de moyenne tension et utilisera les standards d’excellence du Groupe Nexans, notamment en matière de digitalisation 4.0 et d’innovation de pointe pour des ressources énergétiques durables.

Le Maroc se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders régionaux et continentaux dans le déploiement d’infrastructures énergétiques de source renouvelable. Ce projet s’inscrit dans les Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, qui vise à consolider l’écosystème industriel en lien avec le secteur des énergies renouvelables dans les années à venir.

Christopher Guérin, CEO de Nexans, salue l’exemplarité du Maroc dans la promotion de l’électrification durable et s’est réjoui de cette nouvelle étape qui renforce l’implantation de Nexans dans le pays depuis plus de 75 ans. Selma Alami, Directrice Générale de Nexans North & West Africa, exprime également sa fierté de renforcer la présence de l’entreprise au Maroc.

Nexans, avec près de 28.000 employés dans 42 pays, s’engage à électrifier le futur en fournissant des solutions électriques sûres, durables, renouvelables, décarbonées et accessibles à tous. Le Groupe est également engagé dans des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers sa Fondation d’entreprise.

Cette initiative de Nexans au Maroc contribuera à stimuler le développement de la chaîne de valeur de l’industrie des énergies renouvelables dans le pays et à renforcer l’expertise et la sophistication du tissu industriel local. Elle démontre également le rôle central du Maroc dans la transition énergétique en Afrique et ouvre des perspectives de livraison de câbles dans d’autres pays du continent.