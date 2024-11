Le secteur de la pêche réalise un chiffre d’affaires à l’export de 31 MMDH en 2023

L’industrie de la pêche a réalisé un chiffre d’affaires à l’export d’environ 31 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, avec un volume de 847.000 tonnes, a fait savoir la Secrétaire d’État chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich.

Les exportations de ce secteur stratégique représentent, selon les chiffres actualisés, 7% des exportations globale et 39% des exportations agroalimentaires, a précisé Mme Driouich, lors d’une réunion, mercredi à Rabat, avec les présidents des fédérations et associations professionnelles concernées.

Lire aussi | Les navires de pêche russes en voie de supplanter les Européens dans le Sahara marocain

Le Maroc dispose de 518 unités de transformation des produits constituée principalement des unités de congélation et de conserve et semi conserve et d’autres activités valorisantes.

La responsable a rappelé les efforts réalisés durant les deux dernières décennies ayant permis au secteur d’être renforcé et organisé grâce à la stratégie Halieutis lancée en 2009.

Lire aussi | Pêche responsable : les armateurs et industriels du Pélagique de Dakhla adoptent leur charte éthique

D’après la secrétaire d’Etat, le Maroc a pu se positionner sur la scène internationale et régionale comme leader dans le domaine de l’industrie de la pêche avec un investissement de plus de 930 millions de dirham (MDH) en 2023 et la création de plus de 126.000 emplois directs, en dépit d’une conjoncture difficile que traverse le secteur due principalement au changement climatique.