Face à la flambée des viandes, le gouvernement augmente les quotas exempts des droits d’importation

Le gouvernement multiplie les actions pour ramener les prix des viandes rouges à des niveaux corrects. La dernière disposition est l’augmentation des quotas des bovins et ovins domestiques exempts des droits d’importation.

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi 21 novembre, des projets de décret portant suspension de la perception de cette redevance, dans la continuité des mesures similaires prises, l’année dernière, en matière de droits de douane et de TVA sur les têtes de bétail importées.

Afin de garantir un approvisionnement régulier du marché national en viandes rouges, le nouveau texte de loi institue l’augmentation des quotas, désormais insuffisants pour couvrir la demande.

Il y a un mois, le gouvernement a approuvé un projet de décret portant suspension de la perception du tarif des droits d’importation applicable aux viandes des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et camélidé.

Dans le même état d’esprit, le projet de loi de finances 2025 comporte une mesure temporaire d’exonération des opérations d’importation de certains animaux vivants et produits agricoles de la TVA, dans la limite des contingents fixés. La liste comprend notamment les animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et camélidés, des velles reproductrices et des génisses, ainsi que les viandes fraîches, réfrigérés ou congelées.