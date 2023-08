Nouvelle augmentation des prix à la pompe pour la 5è fois en un mois

Les prix des carburants au Maroc connaissent une nouvelle augmentation à partir de ce jeudi soir, marquant ainsi leur cinquième hausse en un mois. Cette tendance haussière mondiale touche les deux types de carburant, à savoir le diesel et l’essence.

Le prix du diesel grimpera à 13,60 dirhams, soit une augmentation de 27 centimes par litre. Quant à l’essence, son prix par litre poursuit son escalade pour atteindre 15,50 dirhams, soit une hausse de plus de 49 centimes. Cette mesure marque la cinquième augmentation du prix du diesel en seulement un mois, tandis que les prix de l’essence connaissent leur troisième hausse au cours de la même période.

Cette tendance à la hausse des prix des carburants est en partie due au contexte géopolitique tendu qui a caractérisé cet été, entraînant une augmentation constante du prix du pétrole brut. Le Maroc ne fait pas exception à cette dynamique mondiale.

Cette cinquième augmentation des prix des carburants en un mois suscite des préoccupations parmi les transporteurs et les automobilistes. Toutefois, le gouvernement marocain a pris des mesures pour soutenir les professionnels du transport, les voyageurs et les entreprises de transport de marchandises, tout en reconnaissant les répercussions sur le coût de la vie et l’économie en général