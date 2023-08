Le groupe La Fonda se lance dans les espaces de café premium

Après le succès au Maroc des enseignes internationales dans les concepts de café premium, c’est au tour du maroco-marocain La Fonda de se lancer également dans cette niche.

Le spécialiste de la charcuterie et boucherie fines et de plats cuisinés haut de gamme, qui a conquis les ménages marocains de catégories socioprofessionnelles supérieures, à travers ses produits de bouche raffinés, vient d’élargir la gamme de ses activités et produits alimentaires proposés en lançant son premier shop à Casablanca où la clientèle peut savourer des boissons chaudes et froides variées et de qualité supérieure ainsi que des en-cas, sandwichs et autres « sweety » gourmets et/ou healthy.