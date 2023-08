Visa Schengen. Le Maroc, l’Algérie, les Emirats Arabes Unis, le Qatar… dans le top 10 des demandes rejetées

Ces taux de refus élevés, observés notamment pour des pays comme l’Algérie, la Turquie, le Maroc et la Russie, mettent en évidence la nécessité d’une analyse approfondie et d’une amélioration du processus de demande de visa.

D’après le site « Visa Schengen », le Maroc occupe la neuvième place parmi les pays les plus affectés par les refus de demandes de visa pour l’espace européen, avec un taux de rejet de 18%. L’analyse des données de 2022 révèle que 119.346 demandeurs marocains ont essuyé un refus, soit un rejet pour chaque quatre demandes. Cette articles présente aussi les dix raisons les plus fréquentes de rejets de Visa Schengen :

Un nouveau rapport indique que les pays Schengen ont rejeté plus de 121.000 demandes de visa provenant de voyageurs indiens en 2022, ce qui équivaut à un taux de refus de 18%. Cette forte hausse des refus de visas indiens dans l’espace Schengen en 2022 suscite des interrogations quant au processus de demande de visa et aux motifs sous-jacents à ces refus.

Lire aussi | Nestlé Maroc : la reprise en main de la distribution se poursuit

Selon les mêmes données, le Cap-Vert se trouve en tête du classement avec un nombre considérable de 844 refus pour chaque 100.000 individus. Ensuite, le Kosovo et le Suriname se placent respectivement en deuxième et troisième position avec 722 et 548 refus pour chaque 100.000 habitants. Dans le top 10 on trouve des pays riches, comme les Émirats arabes unis et Qatar.

Comprendre les motifs courants des refus de visa Schengen revêt une importance cruciale pour augmenter les chances de succès des demandeurs.

Voici les dix raisons les plus fréquentes de rejet de visa Schengen :

1- Documentation Insuffisante ou Fausse

L’une des raisons les plus fréquentes de rejet de visa est la soumission de documents incomplets, inexacts ou contrefaits. Cela peut inclure des informations manquantes ou incorrectes dans le formulaire de demande, des documents de soutien falsifiés ou altérés (comme les relevés bancaires ou les réservations d’hôtel) ou l’omission de documents obligatoires tels que l’assurance voyage.

2- Moyens Financiers Insuffisants

Les demandeurs doivent prouver leur capacité à se soutenir financièrement pendant leur séjour dans l’espace Schengen. Si les relevés bancaires, les fiches de paie ou d’autres documents financiers fournis ne répondent pas aux exigences minimales, la demande de visa peut être rejetée.

Lire aussi | Le Fonds de l’Oriental : une recapitalisation de 150 MDH en vue

3- Absence d’Assurance Voyage

Une assurance voyage couvrant les urgences médicales et le rapatriement est obligatoire pour les demandeurs de visa Schengen. Le fait de ne pas fournir une assurance voyage complète ou de présenter une police qui ne répond pas aux exigences Schengen peut entraîner le rejet du visa.

4- Itinéraire de Voyage Douteux

Votre itinéraire de voyage doit être logique et réalisable, avec des dates d’entrée et de sortie, des destinations et des arrangements de transport bien définis. Un itinéraire vague ou peu plausible pourrait soulever des doutes quant à l’objectif de votre visite et aboutir à un refus de visa.

5- Preuve Insuffisante d’Hébergement

L’absence de réservations d’hôtel confirmées ou d’une invitation d’un hôte dans l’espace Schengen peut jeter le doute sur l’objectif et l’authenticité de votre voyage, conduisant au rejet du visa.

6- Explication Insuffisante du But du Voyage

Votre demande de visa doit clairement indiquer le but de votre voyage, qu’il s’agisse de tourisme, de affaires, de traitement médical ou de participation à un événement. Si l’explication est floue ou contradictoire, les autorités peuvent rejeter votre demande.

7- Liens Faibles avec le Pays d’Origine

Les demandeurs doivent démontrer des liens solides avec leur pays d’origine, tels que la famille, l’emploi, la propriété ou d’autres engagements, pour rassurer les autorités qu’ils retourneront après leur visite dans l’espace Schengen. L’incapacité à établir ces liens peut entraîner le rejet du visa.

8- Casier Judiciaire ou Préoccupations en Matière de Sécurité

Un casier judiciaire ou des menaces potentielles en matière de sécurité peuvent entraîner le rejet du visa, car les pays Schengen accordent la priorité à la sécurité pour leurs résidents et leurs visiteurs.

9- Séjour Excessif ou Violations de Visa

Si vous avez déjà dépassé la durée de séjour autorisée ou violé les règlements de visa dans un pays quelconque, cela pourrait considérablement réduire vos chances d’obtenir un visa Schengen.

10- Rejets de Visa Antérieurs

Avoir un historique de rejets de visa antérieurs, surtout dans un laps de temps court, peut susciter des doutes sur vos intentions et votre crédibilité, entraînant potentiellement un autre rejet.