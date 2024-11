La météo de ce samedi 16 novembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 16 novembre 2024.



-Instabilité orageuse sur le Haut Atlas et ses versants Est.



-Gouttes de pluie éparses sur les côtes Nord et le Moyen Atlas.



-Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.



-Chasse-poussières fréquentes sur l’Oriental et l’Atlas.



-Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et la région de Tanger.



-Températures minimales de l’ordre de 01/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 11/16°C sur les provinces sahariennes, le Souss, l’extrême Sud-est et près des côtes et de 08/13 °C partout ailleurs.



-Températures du jour en baisse sur le Sud-Est et en hausse ailleurs.



-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée devenant agitée entre Tanger et Tan Tan le soir.