Nawal Chraibi: Prégnance et résonance

Double prégnance et double résonance pour Nawal Chraibi. De par son parcours d’études et sa carrière, ainsi que par ses fonctions au sein de la fierté nationale qu’est l’UM6P et tout son écosystème.

« The right woman in the right place » dira-t-on, et de la manière la plus modeste. Après avoir travaillé pour de prestigieux cabinets de conseil à Paris entre 2000 et 2007, elle est rentrée au Maroc. Elle a ensuite travaillé pour Alcatel Lucent, puis pour la Fondation MAScIR, occupant un poste de direction jusqu’à décembre 2009. En décembre 2018, elle a été désignée directrice générale. Depuis octobre 2022, elle dirige également Moldiag et l’IAS-UM6P, l’Institut d’études avancées, un centre d’excellence transdisciplinaire de l’UM6P.

Abordant le pays et l’entreprise, elle le fait à travers son axe de prédilection, la Recherche & Développement et l’innovation, convaincue « que la R&D, l’innovation et la formation, non seulement sont des moteurs de compétitivité mais également des leviers pour le développement durable des États ». Elle confirme cette conviction en soulignant « que le Maroc en est conscient, comme en témoigne le projet UM6P porté par le géant OCP ». Elle y ajoute « l’enjeu que cela représente et la mise en place par de nombreux ministères de stratégies et de programmes pour y encourager ». Interrogée sur l’avenir, elle ne le dissocie pas de cet axe R&D, invitant les pouvoirs publics « à initier des mécanismes d’incitation et de financement à la mesure des tailles des entreprises et de leurs secteurs ». Elle constate également l’évolution des entreprises et leur compétitivité croissante « grâce à l’innovation, la R&D, l’ouverture sur le monde et la RSE ». Mais il ne s’agit pas de se reposer sur ses lauriers, « il s’agit de faciliter l’accès à la commande publique pour nos entreprises, pour qu’elles puissent se faire référencer et exporter à l’international ».

Nawal Chraibi ne cache pas sa satisfaction quant à son métier : « je me sens incroyablement chanceuse d’avoir eu cette opportunité… rejoindre l’écosystème UM6P a intensifié et enrichi ma passion. C’est un privilège d’être un pilier du savoir dédié à la R&D, à l’éducation de haut niveau et à l’innovation… les bénéfices en termes d’épanouissement intellectuel et de belles rencontres transcendent la notion de travail pour devenir une source de bonheur… comme l’a dit Confucius – choisissez un travail que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie ». Cela dit, il est difficile d’imaginer une entreprise modèle sans Nawal Chraibi. Pour autant, elle souligne un aspect important pour tout modèle, à travers son expérience de la crise sanitaire de 2020 : « chez Moldiag, j’ai compris, lors de cette pandémie, combien il est crucial pour les entreprises de penser à la sécurité sanitaire et à la souveraineté de notre pays, que ce soit sur le plan technologique, énergétique ou alimentaire. Le « made in Morocco » doit être promu et ancré ». Elle évoque ensuite les compétences nationales capables de produire et de garantir cette sécurité : « le Maroc a pris conscience des compétences techniques, technologiques et scientifiques nationales, et bien évidemment les femmes chercheuses, techniciennes et doctorantes ont leur part à prendre dans cette transformation ».

Quant à son propre rôle dans cette transformation, elle se voit enthousiaste à l’idée de poursuivre son travail à l’UM6P, axé sur la recherche appliquée, l’innovation et une vision tournée vers l’Afrique. Elle ambitionne de placer l’université parmi les universités mondialement reconnues dans les domaines de l’UM6P, de développer les compétences de demain dans les technologies et de participer à transformer le mindset de la jeunesse pour préparer la relève.

Demain, c’est aussi le recensement général, qui permettrait à Nawal Chraibi de juger des progrès réalisés dans l’autonomisation des femmes dans l’éducation, d’identifier les retards accusés et d’agir en vue d’une égalité des chances pour toutes les femmes. Les femmes que Margaret Thatcher considérait plus dans l’action que dans le discours, ce que Nawal Chraibi rapporte à son expérience dans un environnement « masculin » pas toujours enclin à lui faciliter la tâche, soulignant ainsi les capacités des femmes à être concrètes et à agir malgré les obstacles.