Kénitra : Akdital inaugure deux nouveaux établissements de santé d’excellence

Le Groupe Akdital a annoncé l’ouverture de deux nouveaux établissements à Kénitra : l’Hôpital International de Kénitra et le Centre International d’Oncologie de Kénitra.

Ces infrastructures, fruit d’un investissement total de 309 millions de dirhams, visent à renforcer l’offre de soins spécialisés dans la région tout en répondant aux standards internationaux de qualité.

Avec une capacité d’accueil de 197 lits, l’Hôpital International de Kénitra est un établissement multidisciplinaire conçu pour offrir des soins dans plusieurs spécialités. Il est équipé de 29 lits en unité de soins intensifs, 12 box de réanimation pour adultes, 8 box de réanimation néonatale et 17 lits en maternité. Les futures mamans et leurs nouveau-nés bénéficient ainsi d’une prise en charge optimale.

L’hôpital dispose également de 8 blocs opératoires de dernière génération, adaptés aux interventions chirurgicales complexes dans diverses spécialités. Un service de cardiologie interventionnelle y est proposé, avec une salle de cathétérisme équipée pour des traitements mini-invasifs, tels que les angioplasties, permettant d’éviter les chirurgies ouvertes dans certains cas.

Le Centre International d’Oncologie de Kénitra est spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Il offre une unité de chimiothérapie ambulatoire dotée de 14 fauteuils, un accélérateur linéaire de radiothérapie et une unité d’hospitalisation oncologique comprenant 40 lits.

Ce centre intègre également une Unité de Soins Intensifs (USI) dédiée aux cas critiques nécessitant une surveillance accrue. Avec ses 7 lits, elle garantit un suivi personnalisé des patients tout au long de leur traitement.

Les deux établissements ont été conçus pour assurer un parcours patient optimisé et sécurisé. Dès leur arrivée, les patients bénéficient d’un accueil personnalisé et d’une orientation rapide vers le service adéquat.

L’Hôpital International et le Centre d’Oncologie sont dotés d’un service d’imagerie médicale ultramoderne comprenant IRM, scanner, mammographie et échographie, permettant des diagnostics rapides et précis. Le laboratoire d’analyses médicales, entièrement équipé, offre une large gamme de tests, des plus courants aux examens spécialisés.

La digitalisation des données médicales permet une coordination fluide entre les équipes, tandis qu’un service d’urgence, opérationnel 24h/24 et 7j/7, garantit une prise en charge immédiate des situations critiques.