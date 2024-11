La destination Marrakech brille à Barcelone

Marrakech, souvent désignée comme une destination touristique incontournable, s’illustre cette semaine au salon IBTM, qui se déroule à Barcelone du 16 au 19 novembre 2024.

Ce rendez-vous international réunit les acteurs majeurs du secteur MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Events), attirant 12 000 participants et 2 500 exposants venus des quatre coins du globe.

Représentée par une délégation solide, Marrakech met en avant son expertise en matière d’accueil d’événements professionnels. La ville ocre s’est forgé une réputation enviable grâce à des infrastructures modernes, une hospitalité reconnue, et une capacité à organiser des manifestations d’envergure internationale. Parmi les événements marquants accueillis par la ville, on compte des rendez-vous prestigieux comme la COP 2022, le FMI, ou encore le GITEX, qui ont attiré des milliers de participants et confirmé le savoir-faire local en matière de logistique et d’organisation.

La participation au salon IBTM de Barcelone représente une opportunité stratégique pour Marrakech de consolider sa place parmi les destinations MICE de référence. L’objectif est de promouvoir ses atouts et de séduire de nouveaux acteurs internationaux à organiser leurs événements dans cette ville où modernité et traditions se rencontrent harmonieusement.

En plus de ses infrastructures de classe mondiale, Marrakech offre un cadre unique, alliant patrimoine culturel, gastronomie raffinée et ambiance chaleureuse, transformant chaque rencontre professionnelle en une expérience mémorable.