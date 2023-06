Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur à son niveau actuel de 3%

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a pris en compte les délais nécessaires pour que ses décisions se répercutent sur l’économie réelle, et a donc décidé de marquer une pause dans le cycle de resserrement de la politique monétaire, selon un communiqué publié à l’issue de la réunion trimestrielle. Dans les prochaines réunions, le Conseil prendra en considération une évaluation approfondie et actualisée des effets cumulés des hausses de taux, ainsi que de l’impact des différentes mesures prises par le gouvernement pour soutenir certaines activités économiques et le pouvoir d’achat des ménages.

La décision du Conseil de BAM de maintenir le taux directeur stable témoigne de la volonté de la banque centrale du Royaume de tenir compte des facteurs économiques et des mesures de soutien mises en place par le gouvernement afin de maintenir la stabilité financière et de favoriser la croissance économique. En maintenant ce taux à 3%, Bank Al-Maghrib cherche à assurer la stabilité financière tout en soutenant l’activité économique et en favorisant l’accès au crédit pour les entreprises et les ménages.

La banque centrale continuera de surveiller de près l’évolution de l’économie et les indicateurs financiers, en prenant en compte les facteurs internes et externes qui pourraient impacter la politique monétaire. BAM est engagée à maintenir une approche prudente et réactive pour soutenir la stabilité économique du pays.

Perçue comme un signal de confiance dans l’économie marocaine et dans les mesures prises pour stimuler la croissance et soutenir les secteurs économiques clés, la décision de maintenir le taux directeur inchangé à 3%, aura un impact sur les conditions de crédit, les taux d’intérêt et les perspectives économiques du pays. Les acteurs économiques et les investisseurs surveilleront de près les prochaines décisions de Bank Al-Maghrib, qui devront tenir compte de l’évolution de la conjoncture économique et des mesures de soutien en cours.