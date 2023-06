ABA Technology lève 200 MMAD

Le groupe fondé par Mohamed Ben Ouda, l’ex-patron de Palmeraie Développement, vient de signer un mandat à Price Water House pour accompagner sa filiale Mediot dans un processus organisé et concurrentiel d’ouverture de capital. Cette opération, la première du genre pour le groupe industriel et technologique qui a connu un développement fulgurant depuis sa création en 2000 et qui s’est constitué essentiellement par opérations successives de croissance externe.

Le montant levé devra permettre à Mediot qui déploie des solutions de télémédecine et de connectivité des équipements médicaux, de financer sa croissance et son internationalisation sachant que cette startup qui a moins de cinq ans d’existence, compte déjà à son actif une implantation en France et de premières opérations à l’export, notamment en Arabie Saoudite et au Japon où cette filiale a déjà écoulé des cabines médicales connectées made in Morocco, avec un taux d’intégration de 85%.

Rappelons, que le groupe ABA Technology s’est lancé dans le domaine de la fabrication des équipements médicaux en marge de la crise du Covid-19, en accompagnant le Ministère marocain de la Santé lors de la campagne nationale de vaccination en lui vendant des thermomètres infrarouges et des oxymètres.

A partir de 2021, le groupe s’est renforcé dans le domaine de la fabrication des équipements médicaux en s’attaquant au monde de la santé connectée et en y consacrant un budget de R&D non négligeable. A fin 2022, ABA Technology a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 320 millions de dirhams pour 450 salariés.