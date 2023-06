Développement régional : Les clés de la prospérité économique à Marrakech-Safi

Vous voulez connaître les chiffres clés sur l’activité économique dans la région de Marrakech-Safi, les secteurs économiques où il serait judicieux d’investir ? Plongez dans l’analyse des chiffres d’une région dynamique sur le plan entrepreneurial et qui continue de jouer un rôle clé dans le paysage économique marocain. Selon le rapport de l’Observatoire marocain de la TPME, qui se base sur les données de l’année 2020 et 2021, la région a enregistré des évolutions significatives dans le domaine des entreprises.

Dans cette analyse approfondie de l’économie de la région de Marrakech-Safi, Challenge examine les indicateurs clés fournis par l’Observatoire marocain de la TPME tels que les chiffres d’affaires, ceux de l’emploi, la situation financière et l’entrepreneuriat féminin. En mettant en lumière les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités et les défis, l’analyse décortique les rouages économiques de la région de Marrakech-Safi. Plongez dans les chiffres de l’emploi, de la valeur ajoutée et de l’entrepreneuriat pour mieux comprendre le paysage économique de la région.

Démographie des entreprises

En 2020, la région de Marrakech-Safi comptait un total de 29 576 entreprises personnes morales actives (EPMA), ce qui représente une augmentation de 4,3% par rapport à une année auparavant. Parmi ces entreprises, 79,5% sont basées dans la préfecture de Marrakech. Il est important de noter que cette concentration élevée d’entreprises dans la préfecture peut être due à l’utilisation de domiciliations fiscales différentes de l’adresse réelle d’exercice de l’activité. Les secteurs du commerce et de la construction occupent respectivement les premières et deuxièmes positions en termes de nombre d’EPMA dans la région. La grande majorité des EPMA dans la région de Marrakech-Safi (97%) sont des Microentreprises et des Très Petites Entreprises (TPE) générant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 millions de dirhams.

L’analyse de la répartition des EPMA par catégorie et par secteur d’activité révèle une prédominance des microentreprises dans toutes les sections, notamment dans les domaines des arts, des spectacles et des activités récréatives, des autres activités de services et des activités immobilières, avec des parts respectives de 98%, 97,9% et 96,6%. Les « autres activités de services » regroupent les activités des organisations associatives, la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques, ainsi que les autres services personnels tels que la blanchisserie, la coiffure et les soins de beauté.

Le commerce et la construction concentrent près de 48% des créations d’entreprises !

En 2021, la région de Marrakech-Safi a enregistré la création de 6 800 Entreprises Personnes Morales (EPM), ce qui représente une augmentation significative de 23,9% par rapport à l’année précédente. Parmi ces créations, 76,9% ont été enregistrées dans la préfecture de Marrakech. Les secteurs du commerce et de la construction concentrent près de 48% des créations d’entreprises. La forme juridique la plus courante parmi les créations d’entreprises en 2021 était la SARL-AU, représentant 55,1% du total des créations. Cependant, on observe un recul de 6,7 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

40% des entreprises ont entre 2 et 5 ans !

Le nombre d’entreprises en cours de dissolution dans la région de Marrakech-Safi a augmenté de 15,4% en 2021 par rapport à l’année d’avant. La préfecture de Marrakech concentre la majorité de ces dissolutions avec 73,2% des cas. En termes de répartition par secteur, le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles représentent 35,6% des entreprises en cours de dissolution. En ce qui concerne l’âge des entreprises en cours de dissolution, près de 40% d’entre elles ont entre 2 et 5 ans, ce qui suggère que les jeunes entreprises sont confrontées à des difficultés et à des défis importants dans la région.

Disparité importante dans l’accès aux financements

La région de Marrakech-Safi a connu une augmentation de près de 4,2% du nombre d’emplois générés en 2021 par rapport à l’année précédente. Au total, 257 277 emplois ont été déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La préfecture de Marrakech concentre 68,3% de cet effectif, ce qui souligne son rôle prépondérant en termes d’emploi dans la région. En ce qui concerne l’accès au financement bancaire, l’analyse des chiffres de l’Observatoire marocain de la TPME révèle que 86,3% de l’encours total des crédits est concentré dans la préfecture de Marrakech, qui abrite également 78,9% des entreprises étudiées. Cela indique une disparité importante dans l’accès aux financements entre les différentes provinces de la région.

88,2% des entreprises de la région ont un effectif ne dépassant pas 10 salariés !

Le chiffre d’affaires (CA) des entreprises de la région a connu une baisse de 23,1% en 2020, totalisant 57,1 milliards de dirhams. La préfecture de Marrakech joue un rôle prépondérant, contribuant à près de 80% du CA régional. Le secteur du commerce et de la réparation d’automobiles ainsi que le secteur de la construction représentent près de 58% du CA régional. En ce qui concerne les exportations, le CA à l’export des entreprises de la région s’est élevé à 6,1 milliards de dirhams en 2020, enregistrant une baisse annuelle de 22,8%. Une fois de plus, la préfecture de Marrakech domine, représentant près de 77% du CA à l’export régional. Les secteurs de l’industrie manufacturière et du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles contribuent à environ 81% du CA à l’export. La valeur ajoutée (VA) générée par les entreprises de la région s’est élevée à 9,4 milliards de dirhams en 2020, enregistrant une baisse annuelle de 38,6%.

La préfecture de Marrakech représente 84% de la VA régionale. Les secteurs du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles, de l’industrie manufacturière et de la construction contribuent à 52,6% de la VA régionale. En termes d’emploi, la région a généré 257 277 emplois déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en 2021. La préfecture de Marrakech concentre 68,3% de ces emplois. Les secteurs de la construction et du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles représentent près de 34% des emplois déclarés dans la région. De plus, 88,2% des entreprises de la région ont un effectif ne dépassant pas 10 salariés, et les TPME réalisant moins de 175 millions de dirhams de CA emploient 88,5% des effectifs déclarés à la CNSS en 2021.

Préférence des institutions financières pour les entreprises établies

La situation financière des entreprises de la région révèle que les dettes auprès des associés représentent près de 37% du passif des entreprises en 2020, tandis que les dettes bancaires forment la totalité de la dette financière. Les dettes auprès des associés constituent la principale source de financement des microentreprises et des TPE, avec des parts respectives de 66,3% et 37%. En termes de trésorerie, le nombre d’entreprises disposant d’une trésorerie positive a légèrement diminué entre 2019 et 2020, reflétant un contexte économique plus difficile. Les ratios moyens de liquidité générale sont restés relativement stables par rapport à l’année précédente, variant entre 0,68 pour les microentreprises et 1,38 pour les grandes entreprises.

L’accès au financement bancaire pour les EPMA (Entreprises de Petites et Moyennes Tailles) est un enjeu important. Les chiffres de l’Observatoire Marocain de la TPME montrent que l’encours total des crédits accordés aux EPMA s’élève à 19,2 milliards de dirhams en 2021, avec une concentration de 86,3% dans la préfecture de Marrakech, qui abrite près de 78,9% des entreprises étudiées. Les secteurs du commerce, de l’hébergement et de la restauration, ainsi que la construction, captent près des deux tiers de l’encours des crédits accordés aux EPMA. De plus, 74,1% de cet encours est octroyé à des EPMA âgées de plus de 10 ans, ce qui souligne la préférence des institutions financières pour les entreprises établies.

L’entrepreneuriat féminin montre des signes encourageants

L’entrepreneuriat féminin dans la région de Marrakech-Safi montre une évolution encourageante, bien qu’il y ait encore des défis à relever. En 2019, 16,6% des microentreprises de la région étaient dirigées par des femmes. La province d’Essaouira se démarque avec une part de 20,3% d’entreprises dirigées par des femmes. Les entreprises dirigées par des femmes sont plus présentes parmi les entreprises plus jeunes, avec 20,3% des entreprises âgées de moins de 2 ans. Dans les EPMA et les EPPA (Entreprises de Personnes Physiques Actives), 36,2% des entreprises opérant dans la section des « autres activités de services » sont dirigées par des femmes. Les secteurs de la coiffure et des soins de beauté, des médecins généralistes et de l’enseignement divers présentent également une présence notable d’entreprises dirigées par des femmes, avec des parts respectives de 26,2%, 14,7% et 13,9%.

L’analyse économique de la région de Marrakech-Safi met en lumière un paysage économique diversifié avec des secteurs clés tels que le commerce, la construction et l’industrie manufacturière. Bien que la région ait été confrontée à des défis économiques, tels que la baisse du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée, elle présente également un potentiel de croissance grâce à la concentration des entreprises et des emplois dans la préfecture de Marrakech. L’accès au financement bancaire reste un enjeu majeur pour les entreprises, en particulier les microentreprises et les TPE. En outre, l’entrepreneuriat féminin montre des signes encourageants, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour favoriser une plus grande participation des femmes dans le tissu économique de la région.

Autant dire que cette analyse économique fournit une base solide pour les décideurs, les investisseurs et les acteurs économiques de la région de Marrakech-Safi afin de mieux comprendre les opportunités et les défis auxquels ils sont confrontés. Elle met en lumière les secteurs clés qui pourraient bénéficier d’une attention particulière pour stimuler la croissance économique de la région.