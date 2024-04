Clap de fin pour AXTONS, le fabricant de clapets en laiton

Vingt ans après sa création, AXTONS SARL, le spécialiste des pièces métalliques à base de laiton, rend l’âme.

Ce fabricant d’accessoires pour bonbonnes de gaz à base de laiton, notamment les robinets et boîtes à clapet, est entré en liquidation judiciaire suite à une longue agonie financière.

Cette chute de celui qui fut au milieu de la décennie précédente un des plus importants acteurs du secteur de matriçage du laiton, voire également l’unique producteur des réchauds à gaz au Maroc, notamment grâce à une expertise reconnue et une usine à la pointe de la technologie basée à Skhirat, entraîne une perte de plusieurs dizaines d’emplois et efface des tablettes un opérateur économique qui faisait plus de 50 millions de dirhams au top de sa forme.

Afin de dynamiser son action commerciale, AXTONS SARL avait même acquis la marque Kanoune Gaz (bien établie à la fin des années 2000) auprès de GROZER pour dynamiser ses ventes de réchaud auprès du grand public, alors que ses accessoires de bonbonne de gaz étaient essentiellement destinés aux fabricants et distributeurs de celles-ci tels Dimagaz, Afriquia Gaz, Butagaz, Dragon Gaz et Ziz.

Il faut dire que la filière industrielle marocaine des appareils de cuisson (gazinières, fours à gaz et autres réchauds) souffre depuis plusieurs années principalement à cause de la concurrence asiatique, notamment chinoise et turque, ainsi que le changement des modes de consommation (abandon progressif du fait maison pour le pain). Outre AXTONS SARL, d’autres acteurs du même secteur ont malheureusement disparu comme Somagaz et Sofacuis.