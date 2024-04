Sawsan Benzidia: Multi-casquettes, super woman

Sawsan Benzidia, une professionnelle accomplie, de par sa diplomation, sa riche expérience de 28 ans dans la finance, la gestion de projet et l’organisation, a travaillé pour de grandes structures.

À l’âge de 30 ans, elle est nommée directrice financière à la Marocaine Vie, confirmant ainsi ses compétences et son leadership. En 2009, elle rejoint Casa Transports, où, en tant que femme aux multiples casquettes, elle est essentielle au développement des projets de mobilité de Casablanca. Sa capacité à relever des défis complexes et à surmonter les difficultés illustre son engagement pour l’excellence du service public dans la capitale économique du Royaume.

Du Royaume à l’entreprise marocaine, elle est satisfaite de voir une évolution concrète, suggérant un avenir encore plus dynamique. En tant que directrice des lignes de connexion et de structuration de la mobilité, elle est bien placée pour parler des défis et des changements à mener. Cependant, elle tempère ses propos, soulignant « l’émergence de milliers d’entreprises chaque année, le défi crucial demeure dans leur consolidation et leur structuration… le développement des compétences des équipes ». Elle reconnaît qu’une fragilité persiste, synonyme de fermetures.

Elle plaide alors en faveur d’une entreprise modèle caractérisée par une gouvernance inclusive, avec une présence féminine équilibrée à tous les niveaux, du conseil d’administration aux postes opérationnels, et une égalité des salaires et des chances basée sur le mérite. Elle affirme que les femmes ont l’aptitude à changer, sont ouvertes à l’exploration de nouvelles voies, et que leur potentiel doit être pleinement réalisé.

Mais elle se heurte à la résistance au changement, tant sur le plan humain qu’organisationnel. Malgré cela, elle reste déterminée dans sa mission de mise à niveau et de transformation technologique, pour promouvoir une culture en phase avec les enjeux actuels de mobilité douce et durable, et de développement durable.

Si elle aspire à une société épanouie qui assume ses différences, elle rappelle également le besoin d’une prise de conscience plus large, appelant à plus d’actions et moins de discours pour tous, pour dépasser les obstacles liés au genre et favoriser une société épanouie pour tous.