Les Marocains de Floride accueillent avec joie l’installation d’un Consul général du Maroc

Les Marocains résidant aux États-Unis, en particulier ceux de l’État de Floride, ont accueilli avec joie l’installation d’une Consule générale du Royaume. Il s’agit de Chafika El Habté, qui sera chargée de représenter les intérêts marocains dans la région.

Cette initiative a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères et des Marocains résidant à l’étranger dans le but de désengorger le Consulat général du Royaume à New York et le service consulaire à Washington. L’opérationnalisation du Consulat général à Miami vise à offrir un service plus efficace et à faciliter les démarches consulaires pour la communauté marocaine vivant dans le sud-est des États-Unis.