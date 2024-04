Armée: Le Maroc acquiert un demi-millier de Hummer dernière génération

Les Forces Armées Royales (FAR) prennent des dispositions stratégiques pour renforcer leur efficacité opérationnelle en renforçant leur flotte de véhicules militaires tactiques.

Le Congrès américain, en février dernier, avait donné son feu vert pour la vente au Maroc de 500 véhicules blindés légers polyvalents, communément appelés Hummer, pour un montant de 10 millions de dollars. Cette transaction s’inscrit dans le cadre d’un programme de modernisation et de renouvellement de l’équipement militaire marocain, illustrant ainsi la coopération militaire soutenue entre le Royaume et les États-Unis.

Les « Humvees » de dernière génération sont des véhicules blindés légers polyvalents conçus pour être utilisés par les forces armées dans diverses missions, telles que le transport de troupes, les patrouilles, la reconnaissance et le soutien logistique.

Ces véhicules sont souvent équipés de technologies modernes pour assurer une meilleure protection des occupants, une meilleure mobilité sur différents terrains et une plus grande efficacité opérationnelle. Ils peuvent également être modulaires, permettant leur adaptation à différentes configurations en fonction des besoins spécifiques de la mission.

Industrie militaire : Le Maroc en marche

Rappelons que dans le cadre du projet de loi de finances 2023, il a été alloué 119,8 milliards de dirhams (11 milliards de dollars) au budget de la défense, ce qui représente une hausse de près de 4 milliards de dirhams (369 millions de dollars) par rapport à l’exercice précédent.

« L’industrie de défense constitue une opportunité économique en raison de la nature dépensière qui caractérise le commerce d’armements », souligne une étude du Policy Center for the New South. « Un pays comme le Maroc dispose des atouts pour s’assurer une place confortable dans ce secteur très dynamique. Cependant, les retombées socio-économiques ne sont pas l’unique mobile pour se doter d’une base industrielle et technologique nationale compétitive », précise cette étude.

Sur la nécessité stratégique de développer une industrie de l’armement, il existe un lien entre l’autosuffisance en matériel de défense et la jouissance d’une autonomie logistico-opérationnelle. « Cette autonomie est une condition sine qua non pour demeurer souverain et maître de son destin. D’où tout l’intérêt de se prévaloir d’une politique d’industrie de défense (PID) qui dépasse la simple disposition d’une base industrielle et technologique de défense (BITD) », expliquent les experts du Policy Center for the New South.