Nouveau record: le trafic aérien en hausse de 14% au 1er trimestre au Maroc

Les aéroports du Maroc ont connu un trafic sans précédent au cours du premier trimestre de l’année 2024, enregistrant une augmentation significative du trafic aérien commercial.

Selon l’Office national des aéroports (ONDA), le volume de passagers a atteint la marque de 6 873 487 à fin mars 2024, enregistrant ainsi une croissance impressionnante de 14% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les données fournies par l’ONDA indiquent également une augmentation notable du nombre de vols, qui a atteint 51 282 mouvements au cours des trois premiers mois de l’année. Cette augmentation représente une progression de 11% par rapport à fin mars 2023, soulignant ainsi une tendance à la hausse constante dans le secteur de l’aviation au Maroc.

Plusieurs aéroports marocains ont été les principaux contributeurs à cette croissance, enregistrant des taux de croissance à deux chiffres. Parmi eux figurent les aéroports de Marrakech (+22%), Agadir (+23%), Rabat-Salé (+32%), Dakhla (+19%), Essaouira (+38%) et Ouarzazate (+36%), selon les données de l’ONDA.

Cette performance du secteur aérien marocain est largement attribuable au dynamisme du trafic international, stimulé par divers facteurs. Parmi ces facteurs figurent la création de nouvelles routes aériennes, le renforcement des fréquences hebdomadaires et les taux de remplissage des avions qui ont dépassé les 90%, atteignant parfois même les 100%.

L’aéroport Marrakech Menara, par exemple, a enregistré une évolution significative du trafic aérien, avec une augmentation de 22% par rapport au premier trimestre de l’année précédente. Cette croissance est principalement attribuée à un taux de remplissage des avions dépassant les 90%, ainsi qu’à l’ajout de 10 fréquences hebdomadaires internationales et 4 domestiques.

De même, l’aéroport Agadir Al Massira a connu une expansion notable au cours de ce trimestre, avec la création de 13 nouvelles routes aériennes internationales, entraînant l’ajout de 19 nouvelles fréquences hebdomadaires.

L’aéroport Rabat-Salé a également enregistré des développements importants, notamment l’entrée en service d’une nouvelle compagnie aérienne (EASY JET), qui a apporté 5 nouvelles lignes aériennes totalisant 13 fréquences hebdomadaires.

Selon les prévisions de l’ONDA, le trafic aérien au Maroc devrait continuer à croître de manière significative en 2024, dépassant les 30 millions de passagers. Des taux de croissance importants sont également prévus pour les aéroports de Marrakech, Agadir et Tanger, atteignant respectivement 23%, 22% et 13%.

Pour répondre à cette croissance et aux défis futurs, l’ONDA poursuit son programme d’investissement, avec plusieurs projets en cours et d’autres prévus pour le futur proche. Ces projets comprennent le développement de l’aéroport Rabat-Salé, l’extension de l’aéroport de Tétouan et des infrastructures aéronautiques à Al Hoceima, ainsi que l’extension et le réaménagement des aéroports d’Agadir et de Marrakech, la construction d’un nouveau terminal à l’aéroport de Tanger, et des études en cours pour le développement de l’aéroport de Casablanca.

En outre, le secteur du fret a également enregistré une croissance notable, avec une progression de 30% des tonnages traités par rapport à la même période en 2023, atteignant un total de 23 802 tonnes. Ces chiffres illustrent clairement la dynamique et la robustesse du secteur de l’aviation au Maroc, qui continue de jouer un rôle crucial dans le développement économique et touristique du pays.