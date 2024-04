SIAM 2024. Tanger Med au service des corridors logistiques agricoles

Dans le cadre de la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc qui se tient actuellement à Meknès jusqu’au 28 avril courant, Tanger Med, a présenté mardi 23 avril lors d’une conférence à son stand au «Pavillon Produits» ses ambitions pour accompagner les opérateurs du secteur agricole, mais aussi son implication pour consolider la coopération entre le Maroc et l’Espagne.

Invité d’honneur de cette 16ème édition du Salon, l’Espagne a été conviée sur le Stand d’exposition des représentants des autorités portuaires espagnoles partenaires qui opèrent des liaisons maritimes directes pour le trafic import-export, notamment les ports d’Algésiras, Motril et Barcelone. Objectif pour le complexe portuaire de Tanger : renforcer les liens de coopération entre les ports en présentant une offre de valeur commune pour le transport des marchandises aux services des corridors logistiques agricoles.

Ce n’est pas un hasard si le thème choisi est axé sur « Une offre de valeur logistique pour les flux Maroc-Espagne ». La qualité des intervenants en dit aussi long sur comment Tanger Med entend conforter cette ligne directrice. Il s’agit de Idriss Aarabi, Directeur des Opérations Import-Export (Tanger Med), Francisco Jose, Autorité Portuaire de la Baie d’Algésiras (APBA), Fernandez Morlesin, Responsable du développement commercial (Port de Barcelone), Francisco Jos Gonzalez-Mendez Herrera, Directeur général (Port de Motril) et Zouhair Benjelloun, Directeur exécutif de United Experts Partners.

Lire aussi | SIAM 2024 : S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 16ème édition [Vidéo]

Il faut dire que le complexe portuaire Tanger Med dispose d’une infrastructure de 19 ha baptisée «Export Access» et dédiée pour le traitement des flux export assortie d’une capacité de traitement de 2 100 unités par jour et un temps de transit moyen de 3 heures. Dans le détail, cette plateforme «Export Access» permet de traiter les exports de produits marocains dans les secteurs du textile, du cuir, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique, de l’horticulture et les produits frais. D’ailleurs, cette plateforme s’articule autour de plusieurs espaces, dont des bâtiments administratifs, des espaces de vies, un magasin de dépotage, des quais de fouille, ainsi qu’une zone de visite physique à température contrôlée.

Pour ce qui est du trafic import, il est séparé géographiquement de l’espace de l’export, ce qui permet une linéarité des flux et une transparence des circuits, précise le staff de Tanger Med. Par ailleurs, la zone logistique portuaire, adossée au Port, comprend une unité frigorifique d’une surface de 5 500m² et d’une capacité de stockage de 35 000m3/5 500 SKU dédiée au stockage, la conservation, l’étiquetage, l’emballage, ainsi que la transformation légère de produits agroalimentaires.

Lire aussi | Les Marocains plébiscitent les cliniques au détriment des hôpitaux publics, selon un sondage

Faut-il souligner que le complexe portuaire Tanger Med est relié au réseau national de voie express et autoroute vers les grandes agglomérations du Royaume. Les unités fret en importation ou exportation du Port Tanger Med sont à seulement 3 heures de Rabat, 4 heures de Casablanca, 6 heures de Marrakech et 8 heures d’Agadir. Sans compter que Tanger Med est connecté vers plus de 180 ports et 77 pays dans le monde, ce qui permet d’atteindre le nord de l’Europe en 3 jours, l’Amérique du Nord et Sud en 10 jours et la Chine en 20 jours. Véritable pont maritime sur le Détroit et vecteur décisif dans la dynamique des échanges avec l’Europe, l’activité roulier (camions TIR) permet de raccorder le Complexe Portuaire Tanger Med à l’Espagne (Algésiras, Motril et Barcelone), la France (Marseille et Sète) et l’Italie (Gênes).

Lire aussi | Un nouvel investissement touristique à Dakhla

En 2023, le complexe portuaire Tanger Med a traité 3,4 millions de tonnes de produits agroalimentaires par camion TIR en import/export. Il faut y ajouter 15,6 millions de tonnes de produits agroalimentaires en conteneur reefer transbordés. Aussi, les principales destinations des produits agroalimentaires à l’export à partir du Port Tanger Med sont la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne. Selon le staff de Tanger Med, les principaux produits agroalimentaires transitant par le port de Tanger Med en import-export et en transbordement sont les produits céréaliers, une variété de fruits et légumes incluant des tomates, de la pastèque et des poivrons, des articles de grande consommation comme le chocolat, le beurre et les fraises, ainsi que des poissons, des fruits de mer et des fromages. Sans compter que la multimodalité offerte au Port Tanger Med par les transports roulier (par camions frigo) et maritime (par reefer) favorise des solutions multiples pour les exportations nationales, selon l’opérateur portuaire.