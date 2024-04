Jihane Lmimouni: L’investie « Invest in Morocco »

Jihane Lmimouni, l’incarnation d’un Maroc ouvert sur le monde, prêt à partager ses potentialités et ses acquis pour y créer et prospérer.

Architecte de formation, elle a pourtant choisi une tout autre voie pour sa carrière : celle de la finance et des investissements. Après neuf années de service au Ministère de l’Économie et des Finances, elle a rejoint l’AMDIE en 2009. Investie dans la promotion de l’investissement au Maroc, elle avance au rythme du vent du changement, du développement et de l’investissement dans le pays.

Pour Jihane Lmimouni, le Maroc des deux dernières décennies est ambitieux et réformateur, avec des avancées perceptibles dans divers domaines. Elle souhaite le voir devenir encore plus opérant face aux mutations actuelles, en agissant notamment sur le capital humain, l’égalité des genres, l’emploi des jeunes, les disparités territoriales et le développement durable. Elle constate le même dynamisme pour les entreprises, qui font face à des défis majeurs tels que l’accès au financement des PME, les obstacles administratifs et l’égalité des genres.

Dans son quotidien professionnel, elle estime que chaque étape est accompagnée de barrières et de solutions, et que c’est la capacité à donner le meilleur de soi et à collaborer qui permet de surmonter les difficultés. Elle a un modèle d’entreprise dans lequel elle investit ses priorités : une entreprise RSE, axée sur le développement durable, l’innovation, la création et une culture inclusive.

Son aspiration personnelle est de contribuer au développement du Royaume tout en restant attentive au contexte international, un facteur stratégique dans son métier. Elle nourrit l’espoir d’un monde sans conflits, de paix et de dignité pour les générations futures.

Elle exprime également ses attentes concernant le prochain recensement général de la population, soulignant l’importance de mettre en évidence les défis auxquels sont confrontées les femmes, les opportunités qui s’offrent à elles, leur éducation, leur activité professionnelle, l’égalité des genres, les revenus, la santé et leurs besoins spécifiques.

Elle estime que la capacité d’action n’est pas liée à un sexe en particulier, soulignant l’importance de l’équilibre entre discours et actes pour créer un impact durable. Elle reconnaît cependant aux femmes une capacité exceptionnelle à passer à l’action et à jouer un rôle moteur dans la réalisation de changements significatifs.