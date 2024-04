Une délégation marocaine reçue à Wall Street

Une importante délégation économique marocaine a rencontré, lundi à Wall Street, les dirigeants et les principaux acteurs de la Bourse de New York, dans le cadre d’une nouvelle impulsion donnée aux relations stratégiques entre le Royaume et les États-Unis, notamment dans la promotion des marchés des capitaux.

Dirigée conjointement par la Bourse de Casablanca et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), et en présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, cette mission vise à renforcer les relations de coopération et d’échange entre les opérateurs financiers des deux pays.

La délégation marocaine comprend le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, le directeur des opérations financières et des marchés à l’AMMC, Nasser Seddiqi, le directeur général de la Banque centrale populaire (BCP), Kamal Mokdad, le directeur général de la CFG Bank, Younes Benjelloun, et le président directeur général de MAROCLEAR, Mounir Razki. Également présents, Zineb Guennouni, directrice du développement à la Bourse de Casablanca, Ahmed Arharbi, directeur des opérations sur les marchés à la même Bourse, Lahcen Danoun du ministère de l’Économie et des finances, et Siham Talbioui de Bank Al Maghrib.

Lors de son intervention, l’ambassadeur Youssef Amrani a souligné la solidité des relations multidimensionnelles entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que la dynamique de coopération entre les écosystèmes des marchés des capitaux des deux pays. Il a également mis en exergue l’accord de libre-échange signé en 2004 entre les deux pays, soulignant l’importance des investissements américains au Maroc.

Concernant les relations avec l’Afrique, l’ambassadeur a souligné le rôle croissant du Maroc en tant que plaque tournante du libre-échange sur le continent, offrant des opportunités aux entreprises américaines. Il a également évoqué l’initiative du roi Mohammed VI visant à améliorer l’accès des pays africains à l’océan Atlantique, ainsi que les réformes politiques et économiques du Maroc, qui en ont fait une puissance économique régionale.

Le directeur de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, a souligné l’importance de cette mission pour rapprocher les investisseurs américains des opportunités offertes par la place financière casablancaise et le marché marocain. Il a également évoqué les perspectives de coopération avec les infrastructures financières de premier plan à New York, telles que le New York Stock Exchange, le Nasdaq et l’International Continental Exchange.