Les Marocains plébiscitent les cliniques au détriment des hôpitaux publics, selon un sondage

Hôpitaux publics ou privés ? Les Marocains ont largement fait leur choix, selon un sondage publié par L’Economiste et mené en collaboration avec Sunergia.

Un récent sondage mené par le journal L’Economiste en partenariat avec Sunergia soulève une question d’actualité : les Marocains préfèrent-ils les hôpitaux publics ou les cliniques privées ? Les résultats sont éloquents : la majorité opte pour les cliniques, témoignant des défis persistants auxquels fait face le secteur de la santé publique au Maroc.

Actuellement, les maux du secteur public semblent pousser une bonne partie des Marocains à privilégier les cliniques privées. Le gouvernement s’efforce toutefois d’inverser cette tendance en lançant une grande réforme du secteur sanitaire. Cette réforme vise une modernisation globale du système de santé, avec des axes tels que l’efficience de la gouvernance, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau des infrastructures et la digitalisation des procédures.

Parmi les chantiers en cours, la mise à niveau globale de l’offre de soins et le renforcement de la capacité d’accueil des hôpitaux occupent une place centrale. Déjà, cinq Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) ont bénéficié d’un programme de mise à niveau, avec pour objectif la mobilisation de 2 844 lits supplémentaires.

Toutes les tranches d’âge

Pourtant, malgré ces efforts, les hôpitaux publics semblent toujours être en difficulté pour répondre à la demande croissante en soins de santé. Selon l’enquête L’Economiste-Sunergia, seuls 15% des Marocains choisiraient un hôpital public s’ils en avaient le choix. En revanche, 69% préfèrent se tourner vers les cliniques privées, tandis que 16% ne se prononcent pas.

Ces tendances se retrouvent dans toutes les tranches d’âge, avec une nette préférence pour les cliniques privées, surtout parmi les jeunes. Par exemple, 80% des 25-34 ans, 70% des 18-24 ans et 63% des 35-44 ans préfèrent les établissements privés. Même chez les seniors de 65 ans et plus, seuls 8% choisissent l’hôpital public, contre 64% qui optent pour les cliniques privées.

L’enquête, menée du 20 février au 4 mars 2024 auprès de 1 003 Marocains, a révélé des résultats significatifs, avec un échantillon représentatif de la population. Ces données montrent que le recours aux services des cliniques privées est également plus répandu dans les régions urbaines que rurales, ainsi que parmi les catégories socio-professionnelles supérieures.