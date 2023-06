Été 2023 : 27 plages et 3 ports de plaisance labellisés « Pavillon Bleu »

Le Maroc se positionne en tête des pays arabes et occupe la deuxième place en Afrique avec un total de 30 plages et marinas déjà labellisées Pavillon Bleu. Selon la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, toutes les 28 plages labellisées en 2022 ont renouvelé leur pavillon, à l’exception de la plage de Moussafir à Dakhla, qui a retiré sa candidature en raison de travaux d’aménagement en cours.

Cet été, le Maroc se distingue avec l’attribution du label « Pavillon Bleu » à 27 plages et 3 ports de plaisance, une reconnaissance décernée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. Ce label, créé par la Fédération pour l’éducation à l’environnement (FEE) en 1987, est désormais hissé sur plus de 4 000 plages et 700 ports de plaisance répartis dans 50 pays à travers le monde.

Les communes littorales chargées de la gestion des plages aspirent vivement au Pavillon Bleu en raison de son image et de son attrait pour les estivants. Cette année, 47 plages ont soumis leur candidature et ont bénéficié d’un atelier d’accompagnement organisé en décembre 2022 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Direction générale des collectivités territoriales.

Lire aussi | MIFA Group : Inauguration du premier Yamaha Store au Maroc

Pour obtenir le label Pavillon Bleu, les plages candidates doivent répondre à des critères stricts de qualité de l’eau, de propreté, d’hygiène, d’entretien, d’équipement, de sécurité, d’animation et de sensibilisation à l’environnement. Des contrôles inopinés sont effectués pour vérifier le respect de ces critères. En ce qui concerne les ports de plaisance, après Saïdia en 2018 et Est Marina Smir en 2022, le port de plaisance d’Al Hoceima se verra également attribuer le Pavillon Bleu. Les critères d’attribution pour les ports de plaisance sont plus exigeants, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets.

La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement accorde une grande importance à la lutte contre la pollution des océans et des plages. Depuis 2019, elle mène l’opération « B7arblaplastic », visant à sensibiliser massivement les estivants à la pollution plastique et à collecter et recycler les déchets sur les plages. En 2023, toutes les plages labellisées Pavillon Bleu participeront à cette opération en collectant, triant et recyclant les déchets.

Lire aussi | ENOSIS : Le groupe reçoit le label Made in Morocco pour ses deux marques phares MIO et ZEN

En 2020, « B7arblaplastic » a été reconnue comme la meilleure pratique de sensibilisation sur les plages Pavillon Bleu par la FEE à l’échelle mondiale. Les plages labellisées au Maroc joueront un rôle actif dans cette opération, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement et à la lutte contre la pollution.