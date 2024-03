Dr Saïd GUEMRA : «Le mieux qui puisse arriver aux Marocains c’est le retour définitif à GMT»

Ces dernières années, le changement d’heure (GMT+1) a suscité de vives controverses et demeure un sujet de préoccupation pour de nombreux Marocains, qui soulignent les effets néfastes de cette mesure. Malgré son objectif initial d’améliorer l’efficacité énergétique, il est légitime de se demander si cette initiative a réellement atteint son but. Eclairage du Dr Saïd GUEMRA, Expert Conseil en Management de l’énergie, sur l’impact de la mise en place du (GMT+1) et les alternatives à cette pratique.

Challenge : Avec le retour à l’heure dite normale (GMT) en ce mois de Ramadan, toute une campagne sur internet vient d’être relancée une énième fois sur le maintien de l’horaire GMT par la suite. Qu’en pensez-vous ? Et quel est selon-vous l’impact global de l’instauration du GMT +1 au Maroc sur la vie quotidienne des Marocains, tant sur le plan personnel que professionnel ?

Saïd GUEMRA : Dans un premier temps, je ne comprends pas pourquoi on doit retourner à GMT durant les mois de Ramadan, sachant que la rupture du jeûne se fait avec le coucher du soleil qui ne dépend ni de GMT, ni GMT+1, la durée du jeune reste la même. Il y’a quelques années, nous avons eu un grand nombre d’échanges à ce sujet, principalement sur les réseaux sociaux. Du coté officiel, on explique que le Maroc va réaliser un gain électrique équivalent à la consommation d’une ville comme Meknès, sans pouvoir le démontrer sur les courbes de charge électriques, en tant que gouvernement, vous ne pouvez pas imposer quelque chose que vous n’arrivez pas à démontrer depuis des années. Le gouvernement de l’époque (2018) a clôturé le débat, sans même y participer ; avec la sortie du décret 2.18.855 qui instaure le GMT+1 de manière permanente, le dossier est clos.

Pour comprendre l’impact du GMT+1 sur la santé et la sécurité des marocains, c’est au niveau des heures de sommeil que la question se pose. Selon notre horloge biologique, on va au lit quand on a sommeil, que l’heure soit GMT ou GMT+1, par exemple quand on a sommeil à 23h dans le système GMT, on aura sommeil à 0h dans le système GMT+1, soit une heure de plus devant la télévision, lumières allumées…si le réveil se fait à 7h GMT+1, il se fera à 6h GMT, ce qui veut dire la perte d’une heure de sommeil, ce qui est une énorme perturbation du métabolisme des écoliers, avec des difficultés de concentration, une baisse de la productivité au travail pour les adultes, mais le plus important reste le volet sécuritaire, en pleine obscurité, avec des possibilités d’agression. Tous ces aspects négatifs, n’ont pas été vus par le gouvernement de l’époque.

Challenge : En quoi le changement d’heure a-t-il affecté la consommation d’énergie au Maroc, et quels sont les gains énergétiques observés, le cas échéant ?

S.G. : Au contraire, il n’y a que des pertes énergétiques. Le cas du foyer qui reste une heure de plus devant la télé jusqu’à minuit GMT+1, l’éclairage du matin qui peut rester allumé pour bien plus qu’une heure, ce sont un minimum de deux heures de pertes énergétiques. De par ma connaissance des courbes de charges des ménages au Maroc, j’estime cette perte entre 8% et 15% de la part de la consommation électrique des ménages marocains. C’est la même chose pour les industries qui sont obligées d’allumer l’éclairage une heure plus tôt, tout en sachant que l’éclairage du jour leur suffit. Les dégâts énergétiques de GMT+1 sont énormes.

Tout ce que je dis, peut être démontré par la mesure, malheureusement nous n’avons pas la culture des projets de démonstration. Les instituts de recherche auraient pu s’occuper de ces questions dans le cadre de projets R&D, et donner un avis éclairé au gouvernement, qui n’avait aucun argument. Il y’a surement d’autres motivations politiques inconnues, qui font que les marocains doivent subir autant de préjudices.

Challenge : Pensez-vous qu’il est nécessaire de réaliser un bilan régulier de l’efficacité du GMT +1 au Maroc afin d’ajuster éventuellement cette mesure en fonction des résultats obtenus ?

S.G. : Il y’a un grand nombre de composantes dans ce bilan, comment chiffrer l’impact sur le métabolisme des marocains, la sécurité des enfants, les pertes énergétiques, le mieux qui puisse arriver aux marocains c’est le retour définitif à GMT, les préjudices sont très importants, mais je crois que même ce gouvernement, protégé par un décret, fait la sourde oreille.

Challenge : Existe-t-il d’autres initiatives à mettre en place, au lieu d’un changement d’heure récurrent?

S.G. : Bien évidemment que oui. L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables auraient pu être encouragées chez les ménages. Nous accusons un retard très important dans ce domaine. On ne peut pas travailler dans ce domaine, en continuant à dire aux Marocains d’éteindre la lumière, car ils le font, et ils ont été éduqués pour, il faut autre chose. Il y’a les plaques photovoltaïques très en vogue dans le monde entier, qui restent bloquées au Maroc, par le cadre réglementaire actuel, les chauffe-eaux solaires, les réfrigérateurs à haute efficacité énergétique avec une baisse de 85% de la consommation électrique…. Enfin un grand nombre de solutions, si on parle uniquement des ménages. Il est impératif de changer le cadre réglementaire, de diffuser ces nouvelles technologies, de les subventionner en cas de besoin, notre pays a tout à gagner à encourager la transition énergétique sociale.

Son parcours

Le Dr Saïd Guemra est un expert renommé en Management de l’énergie, spécialisé dans la gestion intelligente des ressources naturelles telles que l’énergie et l’eau en temps réel sur le web. Il est à l’origine de la première certification ISO 50001 en Afrique, basée sur une technologie entièrement marocaine. Diplômé d’un Doctorat en physique énergétique de l’université Clermont II en 1985, Saïd Guemra est un leader dans son domaine. Pour Saïd Guemra, l’énergie est avant tout une question de gestion avant d’être une question d’investissement. Son expertise et son engagement en faveur d’une gestion durable et efficace des ressources naturelles font de lui une figure clé dans le domaine du management de l’énergie.



Son Actu

