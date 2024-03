Pharmaceutical Institute, l’un des principaux génériqueurs du Maroc, passe sous pavillon émirati

Un peu moins de deux ans après avoir été racheté par le groupe britannique Kelix Pro auprès de la famille Sedrati, Pharmaceutical Institute est encore en passe de changer de main. Sa maison-mère est sur le point d’être rachetée par Mubadala Investment Company, l’investisseur d’Abu Dhabi gérant plus de 276 milliards de dollars d’actifs.

Cédé en juin 2022 par la famille Sedrati au groupe britannique Kelix Bio, Pharmaceutical Institute (PHI), l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits pharmaceutiques du Royaume, change de propriétaire. Le génériqueur marocain, qui a depuis intégré le portefeuille d’actifs de la firme pharmaceutique Kelix Bio, à l’instar de trois autres fabricants de médicaments, notamment les Adwia (Égypte), Celon Labs (Inde) et Kelix Bio Malta (Malte), passe sous pavillon émirati.

En effet, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), British International Investment (BII), l’institution britannique de financement du secteur privé dans les pays en développement et la firme de private equity, Development Partner International (DPI), des investisseurs fondateurs de la firme pharmaceutique Kelix Bio, ont annoncé la conclusion d’un accord contraignant pour céder l’intégralité de leur participation à Mubadala Investment Company, l’investisseur d’Abu Dhabi.

Cette transaction, dont le montant n’est pas encore connu et qui reste dans l’attente des approbations requises, devrait être l’une des plus importantes sorties de capital-investissement et opérations de fusion-acquisition dans le secteur pharmaceutique en Afrique de ces vingt dernières années.

Pour rappel, le génériqueur marocain avait été valorisé à près de 150 millions de dollars lors de son acquisition par la firme britannique, ce qui plaçait l’opération à l’époque parmi les transactions les plus importantes dans la région Afrique-Moyen-Orient. Spécialisé également dans les médicaments génériques, Kelix Bio est axé sur les marchés émergents et cherche à être compétitif grâce à l’innovation et à la maîtrise des coûts. Dirigée par ses cofondateurs, Hocine Sidi-Said et Alhadi Alwazir, l’entreprise prévoit de les maintenir en poste après la cession. Aujourd’hui, grâce à sa stratégie d’achat et de construction, Kelix Bio possède quatre sites de production en Inde, en Égypte, à Malte et au Maroc et commercialise ses produits dans plus de 40 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Au regard des performances actuelles de Kelix Bio, qui revendique un chiffre d’affaires ayant récemment atteint 150 millions de dollars, on peut s’attendre à ce que le chèque d’acquisition s’élève à plusieurs centaines de millions de dollars.

Par ailleurs, reste aussi à savoir pour l’instant si les autres institutionnels, notamment Proparco (France), FMO (Pays-Bas) et DEG Invest (Allemagne), dont les investissements cumulés atteignent 65 millions de dollars, céderont aussi leurs parts.