Réouverture du Sofitel Agadir Royal Bay Resort. L’émirati ABS Holding conclut un contrat de gestion avec Accor

Fermé en 2020 pour fin du contrat de location qui le liait à l’opérateur touristique Risma, l’émirati ABS Holding, propriétaire des murs, avait engagé quatre ans de travaux de rénovation complète du Sofitel Agadir Royal Bay Resort. Aujourd’hui, l’hôtel de luxe 5 étoiles rouvrira officiellement ses portes le 1er mai prochain avec à la clé cette fois-ci un contrat de gestion conclu directement entre l’émirati et le groupe français Accor.

En 2020, la cessation d’activité de l’hôtel Sofitel Agadir Royal Bay Resort, s’était traduite par une perte de lits et d’emplois pour la première station balnéaire du Royaume. En effet, l’opérateur touristique Risma avait décidé de ne pas renouveler le contrat de location de l’établissement, qui arrivait à échéance le 30 juin 2020 et qui le liait depuis 2004 à la société émiratie ABS Holding, propriétaire de l’hôtel. Risma qui louait à l’époque et confiait l’hôtel en gérance au groupe Accor, avait justifié le non renouvellement du contrat par la vétusté de l’établissement qui nécessitait une rénovation profonde pour répondre aux standards de luxe 5 étoiles.

Mais aujourd’hui, après quatre ans de travaux de rénovation complète, le Sofitel Agadir Royal Bay Resort rouvrira officiellement ses portes le 1er mai prochain. Et l’établissement sera de nouveau commercialisé sous l’enseigne Accor. En effet, la société ABS Holding, propriétaire de l’établissement, présidée par le milliardaire émirati Dr Sheikh Ahmed Bin Saif Al Nahyan, a conclu directement un contrat de gestion avec le premier groupe hôtelier européen.

Pour rappel, l’homme d’affaires émirati développe déjà un partenariat réussi avec Accor dans la région MENA, contribuant ainsi pour beaucoup à l’expansion du groupe français à Abu Dhabi.

Aujourd’hui, avec cette réouverture, c’est la station balnéaire qui va s’en porter mieux avec cette capacité additionnelle. Doté d’une capacité de 273 chambres, soit 546 lits, le Sofitel Agadir Royal Bay Resort, conçu comme un Riad du Maroc et entièrement rénové, est un resort complet doté d’une piscine de plus de 3000 m2 avec plusieurs restaurants, un night-club le SOUL ainsi qu’un SPA. Les chambres et suites ont été repensées pour offrir un mélange parfait de luxe et de technologie, avec des vues spectaculaires sur l’océan Atlantique et les montagnes environnantes de l’Atlas.

L’établissement va intégrer de nouvelles activités familiales. Pour la première fois, une variété de nouvelles expériences seront proposées, qu’elles soient des excursions dans la région, des cours de cuisine marocaine ou des soirées à thème. De plus, l’hôtel continuera d’offrir aux voyageurs d’affaires un espace dédié avec des salles de réunion et des équipements de pointe.

Construit début 2000, le Sofitel Agadir Royal Bay Resort est implanté sur un terrain de 42 630 m2, une des meilleures parcelles du front de mer dans le Founty à Agadir. L’établissement a d’abord arboré l’enseigne Millénium en 2003, suite à un contrat de gestion conclu entre la chaîne éponyme et les propriétaires de l’hôtel ABS Holding. Mais ce partenariat ne tiendra que jusqu’en 2004, année au courant de laquelle les deux parties se séparent et Risma s’est ensuite associée au propriétaire de l’hôtel. Avec ce partenariat, l’établissement deviendra rapidement une adresse emblématique de la station balnéaire et jouera un rôle d’animation et de promotion de toute la destination.

Avec la reprise de l’activité le 1er mai, Accor entend poursuivre l’épopée de ce fleuron de l’hôtellerie de la station balnéaire.