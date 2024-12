La startup marocaine Enakl lève 1,4 million de dollars

Enakl, une jeune pousse spécialisée dans la mobilité urbaine, a annoncé avoir levé 1,4 million de dollars en financement pre-seed pour développer ses solutions de transport collectif intelligent.

Fondée en septembre 2023 à Casablanca par Samir Bennani et Charles Pommarede, rejoints ensuite par Ahmed Omrane, Enakl vise à répondre aux défis croissants de la mobilité dans les grandes villes africaines, notamment la congestion urbaine et les émissions de carbone.

Enakl se concentre sur les trajets domicile-travail en collaborant avec des entreprises et des opérateurs locaux pour offrir des services de transport partagé performants, sûrs et abordables. L’objectif est double : simplifier les déplacements des salariés tout en aidant les employeurs à réduire leur empreinte carbone et à améliorer la satisfaction de leurs collaborateurs.

Le modèle repose sur une plateforme technologique optimisée qui intègre l’intelligence artificielle pour ajuster les itinéraires et maximiser l’efficacité des trajets. Cette approche permet non seulement de répondre aux besoins immédiats des utilisateurs, mais aussi d’envisager une mobilité durable et inclusive pour les villes africaines en pleine urbanisation.

La levée de fonds a été menée par Catalyst Fund, accompagné de Renew Capital, Digital Africa, Station F, ainsi que plusieurs business angels. Maxime Bayen, associé chez Catalyst Fund, a souligné l’importance de cette initiative : « Enakl transforme le transport urbain en Afrique grâce à des solutions durables et scalables. Leur modèle répond aux enjeux climatiques tout en améliorant l’accessibilité des villes. »

Renew Capital partage cette vision : « Les défis liés au transport urbain sont immenses en Afrique. Enakl propose des solutions innovantes et inclusives, portées par une équipe expérimentée et une stratégie claire. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative », a déclaré Adam Abate, CEO de Renew Capital.

En phase pilote à Casablanca, Enakl enregistre déjà plus de 15 000 réservations mensuelles, avec un taux de croissance de 20 % par mois. Ces premiers résultats permettent à la startup de se projeter vers d’autres grandes villes africaines. « Ce financement est une étape cruciale pour renforcer notre impact à Casablanca et accélérer notre expansion. L’intégration de l’IA dans notre plateforme nous permettra d’optimiser encore davantage l’expérience utilisateur et de promouvoir des solutions durables », expliquent Samir Bennani et Charles Pommarede, cofondateurs d’Enakl.

Avec l’ambition de devenir une référence en matière de transport collectif écologique et accessible, Enakl mise sur l’innovation et la collaboration avec des acteurs locaux. Ce projet illustre les opportunités offertes par la technologie pour transformer les défis urbains en solutions durables au service des communautés, des entreprises et des gouvernements.