Jawad Kerdoudi: «La confiance des investisseurs repose sur la sécurisation politique des Provinces du Sud»

Les provinces du Sud du Maroc connaissent un dynamisme sans précédent, attirant de plus en plus d’investisseurs internationaux. Entre richesses naturelles, position géographique stratégique et évolutions politiques majeures, ces régions se transforment en véritables pôles économiques. Jawad Kerdoudi nous explique les facteurs économiques et géopolitiques qui contribuent à cet engouement croissant et analysent les raisons derrière la confiance des investisseurs dans cette région stratégique.

Challenge : Les provinces du Sud du Maroc s’imposent aujourd’hui comme des pôles d’attraction majeurs pour les investisseurs internationaux. Il ne se passe pratiquement pas de mois sans qu’une délégation d’hommes d’affaires étrangers visitent les provinces du Sud. Comment expliquez-vous cette nouvelle tendance ?

Jawad Kerdoudi : Les provinces du Sud du Maroc connaissent un engouement croissant de la part des investisseurs internationaux, et plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Tout d’abord, les richesses naturelles de la région, notamment dans la pêche, l’agriculture et les énergies renouvelables, offrent de nombreuses opportunités. Les investisseurs y voient un fort potentiel de développement. Depuis la récupération des provinces en 1975, le Maroc a réalisé un investissement considérable de plus de 70 milliards de dirhams, en particulier dans les infrastructures, car peu avait été laissé par les Espagnols. Par exemple, la construction de routes, de ports, et plus récemment, du port de Dakhla, a été essentielle.

Aujourd’hui, la priorité est d’attirer des investissements productifs dans ces secteurs stratégiques ou d’autres domaines nécessaires au développement de la région. En outre, les provinces du Sud bénéficient d’une position géographique stratégique, permettant l’accès aux marchés d’Afrique subsaharienne. Bien que la population des provinces soit relativement faible (environ un million d’habitants), la possibilité d’exporter vers cette zone via la route, la mer, voire par avion pour les produits à forte valeur ajoutée, rend la région particulièrement attractive. Ces atouts expliquent en grande partie l’intérêt croissant des investisseurs étrangers.

Challenge : Comment interprétez-vous cette confiance des investisseurs étrangers envers les provinces du Sud ?

J.K : La confiance des investisseurs étrangers envers les provinces du Sud s’explique en grande partie par l’évolution de la situation politique. Dans le passé, de nombreux investisseurs hésitaient en raison de l’incertitude entourant l’avenir de la région, notamment à cause du conflit avec le Polisario et le soutien de l’Algérie. Il n’était pas rare que même des diplomates au Maroc évitent les provinces du Sud, en raison de l’absence de reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine sur ces territoires par l’ONU.

Cependant, depuis 2020, plusieurs grandes puissances, dont les États-Unis, l’Espagne, l’Allemagne et récemment la France, ont officiellement reconnu la marocanité du Sahara.

Aujourd’hui, plus de 110 pays soutiennent le plan d’autonomie proposé par le Maroc. Cette reconnaissance a considérablement réduit les risques perçus, et la situation politique est désormais plus stable. Cela a permis à des délégations d’investisseurs de pays comme la France, l’Espagne, les États-Unis et même la Chine de s’intéresser à la région.

En somme, la confiance des investisseurs repose principalement sur la sécurisation politique de la région et les progrès accomplis dans ce domaine.

Challenge : Au-delà des facteurs économiques, quels sont les principaux facteurs géopolitiques qui contribuent à l’attrait croissant des provinces du Sud du Maroc pour les investisseurs internationaux ?

J.K : Au-delà des facteurs économiques, les principaux éléments géopolitiques qui attirent les investisseurs internationaux dans les provinces du Sud du Maroc sont la stabilité politique et les relations internationales renforcées.

En effet, les investisseurs cherchent avant tout un environnement stable pour sécuriser leurs investissements. Une situation politique stable permet de minimiser les risques liés à l’instabilité, ce qui est crucial pour ceux qui projettent de construire des infrastructures, des usines ou d’autres projets à long terme.

De plus, la reconnaissance croissante de la marocanité du Sahara par la communauté internationale, notamment depuis 2020, a considérablement renforcé la confiance des investisseurs. Cela a permis d’apporter une légitimité supplémentaire à la région, la rendant plus attractive pour les acteurs économiques étrangers.

D’autre part, la position géographique des provinces du Sud, proche des marchés d’Afrique subsaharienne, offre d’importantes opportunités d’exportation, notamment dans les secteurs des agrumes, des légumes et des produits de la mer, avec une forte demande en Afrique de l’Ouest.

Le développement des infrastructures, comme les ports et les routes, ouvre également des perspectives de croissance pour les investisseurs dans le commerce, l’industrie et les services. Un projet ambitieux, tel qu’un futur chemin de fer reliant Agadir à Dakhla, pourrait également renforcer l’attractivité de la région pour les investisseurs dans les secteurs du transport et de la logistique.