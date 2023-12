Un Marocain porté à la présidence du groupe australien Worley pour la région Europe-Afrique-Moyen-Orient

Directeur général jusqu’en octobre dernier de JESA, joint-venture entre deux leaders mondiaux, l’OCP, leader mondial des phosphates et dérivés, et le groupe australien Worley, l’un des plus grands prestataires mondiaux de services techniques, professionnels et de construction, le Marocain Hicham Kabbaj, a pris les commandes de Worley pour la région Europe-Afrique-Moyen-Orient (EMEA).

Hicham Kabbaj a plus de 20 ans d’expérience dans le leadership industriel. Avant d’être nommé président Europe-Afrique-Moyen-Orient (EMEA) de Worley, il a travaillé pendant neuf ans au sein de JESA qu’il a intégrée en tant que directeur des services des projets au Maroc en 2013. Hicham Kabbaj est devenu directeur du business development et des ventes pour l’Afrique et les phosphates au niveau mondial en 2015. Quatre ans plus tard, il prend la tête des opérations pour les divisions mines et industrie avant d’être promu directeur général de Jesa en 2020.

Auparavant, Hicham Kabbaj avait travaillé plus de quatre ans au sein du groupe OCP, après avoir démarré sa carrière aux États-Unis. En effet, après ses études universitaires à Purdue dans l’Indiana, il a rejoint le groupe Bechtel aux États-Unis pendant 9 ans, où il a occupé des postes clés dans le contrôle de projets et la construction pour des mégaprojets allant de l’énergie électrique et nucléaire aux télécommunications. Pendant cette même période, il poursuit ses études à l’IE Business School en Espagne où il obtient un MBA.

Aujourd’hui, il rejoint l’autre maison-mère de la coentreprise, notamment Worley. Ce groupe australien est l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie avec un chiffre d’affaires au niveau mondial (année fiscale 2023) de près de 11 milliards de dollars, en hausse de 21 % par rapport à l’année précédente. L’Afrique et le Moyen-Orient ont représenté 16 % de ses revenus, contre 21 % pour l’Europe. Worley revendique des activités à travers une cinquantaine de pays et une main-d’œuvre de presque 60.000 salariés.