Holmarcom met en vente des titres du Crédit du Maroc pour 1 MMDH

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a validé, vendredi, le prospectus relatif à l’offre de vente au public des titres du Crédit du Maroc détenus par Holmarcom Finance Company.

Cette opération, dont la période de souscription s’étale du 28 octobre au 1er novembre prochain à 15H30 inclus, porte sur un montant global de plus de 1,03 milliard de dirhams (MMDH), avec 1.229.577 actions à céder, indique l’AMMC dans un communiqué.

Le prix de souscription est fixé à 850 dirhams par action (hors décote spécifique), précise la même source, ajoutant que la valeur nominale est de 100 dirhams.

Le groupe Holmarcom détient 78,7% du capital de la banque. Les titres mis en vente représentent ainsi quelque 10% de ses actifs dans la banque.

En juin dernier, le groupe a finalisé l’acquisition de la totalité de la participation de Crédit Agricole S.A. (France) dans le capital du Crédit du Maroc, dans le but d’en faire « un opérateur financier moderne, innovant et engagé au service des citoyens et des entreprises nationales ».