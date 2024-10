Métallographie. Un acteur mondial s’installe à Casablanca

Après l’Allemagne, la Chine, la Suisse, la Roumanie et l’Espagne, Presi, l’un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution de machines et consommables pour la métallographie, a inauguré une nouvelle filiale à Casablanca. Cette implantation au Maroc offrira à l’entreprise de nouvelles opportunités de croissance dans divers secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, les mines, les fonderies et les centres de recherche.

Presi, spécialiste français de la métallographie, continue son expansion internationale. Après avoir ouvert des filiales en Allemagne, Chine, Suisse, Roumanie et Espagne, cet acteur mondial de la fabrication et distribution de machines et consommables pour la métallographie s’implante pour la première fois en Afrique du Nord, avec une nouvelle filiale à Casablanca. Cette présence stratégique permet à l’entreprise de renforcer son activité dans une région jusque-là couverte uniquement par ses distributeurs.

Zones stratégiques au Maroc

Grâce à cette filiale marocaine, Presi vise à se développer dans plusieurs secteurs clés tels que l’automobile, l’aéronautique, les mines, les fonderies et les centres de recherche. Avec plus de 40 distributeurs dans le monde, la présence directe au Maroc offre une meilleure maîtrise du marché et de ses opportunités. Le groupe identifie cette région comme un territoire à fort potentiel, en particulier pour des secteurs variés comme l’automobile, l’aéronautique, les mines, les fonderies, et même l’électronique.

Fondé en 1961 à Brié-et-Angonnes, et aujourd’hui basé à Eybens près de Grenoble, Presi considère les zones industrielles du nord du Maroc (Tanger, Tétouan, Rabat, Salé, Oujda) comme stratégiques. La filiale marocaine est déjà active, avec une commerciale itinérante et un responsable secteur, prêts à répondre aux besoins de cette région dynamique.

Pour rappel, la métallographie consiste à déterminer et à étudier les propriétés et la nature de la structure des métaux mais également de mettre en évidence un éventuel traitement thermique ou traitement de surface. Avant de réaliser une analyse métallographique, une succession d’opérations spécifiques est nécessaire afin d’obtenir une surface d’examen adaptée. Il s’agit de la préparation métallographique. Du prélèvement de l’échantillon (de la coupe) jusqu’à la révélation micrographique, Presi propose une gamme complète qui répond à l’ensemble des étapes de préparation métallographique d’un échantillon : tronçonnage, enrobage, polissage, dureté et microscopie.