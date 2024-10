Le français Travel Planet ouvre une filiale au Maroc

Spécialisée dans les voyages d’affaires et l’édition de logiciels, Travel Planet poursuit son expansion en ouvrant une filiale au Maroc. Il s’agit de sa deuxième implantation à l’international, après l’Angleterre. En s’installant dans le Royaume, la travel tech française vise à étendre sa présence en Afrique et au Moyen-Orient.

Cofondée par Betty Seroussi, Travel Planet, agence de voyages d’affaires spécialisée dans la gestion des déplacements professionnels pour les moyennes et grandes entreprises, connaît bien le Maroc. Historiquement, l’entreprise collaborait avec un partenaire canadien disposant d’un centre d’appels local, auquel elle sous-traitait la gestion du service client. Cependant, après le rachat de ce centre par une grande entreprise, Betty Seroussi, désireuse de développer son agence à l’international, a choisi de créer une filiale propre au Maroc.

Travel Planet a ainsi récemment ouvert sa filiale marocaine, avec une équipe composée d’anciens employés. Actuellement, dix collaborateurs y gèrent l’expérience client, en respectant les standards exigeants de la maison mère, qui traite chaque jour 5 000 dossiers et enregistre 50 000 visites sur ses différentes plateformes. D’ici la fin 2024, l’équipe marocaine devrait s’étoffer avec de nouvelles embauches.

Basée à Sophia Antipolis, près de Nice, Travel Planet emploie aujourd’hui 80 personnes. L’agence a connu une croissance remarquable, passant d’un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2020 à 120 millions d’euros en 2023. Quelques jours après l’ouverture de sa filiale marocaine, l’entreprise a organisé à Marrakech sa huitième convention pour célébrer ses dix ans, réunissant l’ensemble de ses équipes venues du Royaume-Uni, de France et du Maroc. La dernière convention avait eu lieu en Angleterre, en 2019, en l’honneur de l’ouverture de la filiale britannique, qui représente désormais 25 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

La RAM et l’ONCF dans le viseur

Le Maroc est un emplacement stratégique pour le développement de Travel Planet. À partir du Royaume, l’entreprise ambitionne de conquérir de nouveaux marchés en Afrique et au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Travel Planet souhaite étendre ses services non seulement en tant qu’agence de voyages d’affaires, mais aussi en tant qu’éditeur de solutions technologiques, comme elle le fait en France pour la SNCF, avec laquelle elle a signé cinq contrats.

La plateforme technologique interne de Travel Planet joue un rôle central dans la gestion des réservations de groupes, que ce soit en B2B ou B2C. Grâce à cette solution, l’agence a déjà identifié des opportunités prometteuses au Maroc, notamment avec Royal Air Maroc (RAM) et l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Travel Planet propose à ses clients une plateforme de gestion complète pour les déplacements professionnels. Ses services couvrent non seulement les voyages et l’hébergement, mais aussi des prestations complémentaires essentielles pour garantir le succès des voyages d’affaires, telles que les transferts entre l’aéroport et l’hôtel ou la réservation de salles de réunion.