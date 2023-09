Grain and Milling Expo : les Etats Unis invités d’honneur de la 9è édition

Cette exposition qui constitue, sans doute, un évènement remarquable pour l’lndustrie céréalière se tiendra au Centre des Conférences et des Expositions de l’Office des Changes (CICEC) à Casablanca, Maroc, sur une superficie de près de 4000m’ et s’apprètera à accueillir plus de 100 Exposants Marocains et Etrangers et près de 3000 Visiteurs de plus de 40 Pays.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi, Mohamed VI, la Fédération nationale de la Minoterie organise, les 4 et 5 octobre 2023, la 9 e édition du salon Grain and Milling Expo, consacrée à l’industrie céréalière sous le thème : la Souveraineté alimentaire : Cas des Céréales, Les États-Unis d’Amérique seront le pays invités d’honneur pour cette édition.

Le salon Grain and Milling Expo réunira les principaux acteurs de l’industrie Céréalière, tels que les minoteries, les équipementiers, les fournisseurs de technologies, les chercheurs et les experts du secteur. Cet événement offrira une plateforme unique pour les professionnels afin de discuter des enjeux actuels et futurs, d’échanger des idées novatrices et de présenter les dernières avancées technologiques.

Le thème central de cette édition, « La Souveraineté alimentaire : Cas des Céréales”, mettra en lumière l’importance stratégique des céréales dans la sécurité alimentaire nationale. Les conférences, les ateliers et les tables rondes aborderont des sujets clés tels que l’agriculture durable, la chaine logistique d’approvisionnement, les innovations technologiques, la sécurité alimentaire, la qualité des produits et les pratiques agricoles.

En plus des sessions de conférences et d’ateliers, le salon Grain and Milling Expo présentera une exposition commerciale dynamique où les entreprises pourront présenter Ieurs produits, Ieurs services et leurs solutions innovantes. Les participants auront l’occasion de développer leur réseau professionnel, d’établir de nouveaux partenariats et de découvrir les dernières tendances de l’industrie.