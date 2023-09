Le logisticien Hachimi & Riaka met en sauvegarde judiciaire sa filiale Logika Trans

Lire aussi | Programme de relogement des sinistrés : 120 milliards de DH sur 5 ans

Cette procédure fait suite à plusieurs semestres de difficultés financières ayant ébranlé la trésorerie de l’entité qui opère depuis onze ans dans le transport professionnel. Pour l’instant, rien ne filtre sur le plan de remédiation proposé par l’actionnaire majoritaire pour sortir à terme sa filiale de cette procédure de traitement des difficultés, mais ce qui est sûr c’est que le groupe Hachimi & Riaka, dont la création remonte à il y a plus d’un demi-siècle, planche déjà sur des solutions financières et opérationnelles pour permettre à sa filiale de remonter la pente.

Il faut dire que le cas de Logika Trans est loin d’être isolé au sein du secteur du transport de marchandise et de la messagerie dont les acteurs ont beaucoup souffert depuis 2020 en subissant la crise du Covid 19 d’abord et, ensuite, la crise ukrainienne et son cortège de hausses vertigineuses de coûts des matières premières, notamment les carburants. Une hausse que les transporteurs n’ont pas pu répercuter totalement à leurs tarifs de prestations. Certains experts s’attendent à une recrudescence des difficultés, voire des dépôts de bilan au sein de la Fédération marocaine du transport et de la logistique.

Rappelons qu’outre Logika Trans, le groupe Hachimi & Riaka compte d’autres filiales comme Transport Hachimi Abdellah, Riaka, Akariag, et Oliyway Export opérant dans le transport de produits énergétiques (lubrifiants, carburants, fuel…), le déménagement, la fabrication et la réparation des semi-remorques ainsi que la location d’espaces de stockage.