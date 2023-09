Maroc-Chine. Investissement de 2 MMDH pour une usine de batteries électriques à Jorf Lasfar

Voici un énième partenariat sino-marocain qui va renforcer l’industrie des véhicules électriques, stimuler la création d’emplois, renforcer les liens commerciaux entre la Chine et le Maroc et surtout permettre au Maroc de bénéficier de son avantage concurrentiel en tant que producteur de phosphate, contribuant ainsi à la transition mondiale vers une mobilité plus propre et plus durable. Selon un communiqué conjoint, la société CNGR Advanced Material Co, une entreprise chinoise de fabrication de composants de batteries, s’est associée au fonds d’investissement privé Al Mada pour établir une base industrielle au Maroc. Les deux parties ont déclaré dans un communiqué conjoint que les travaux de construction sur le site de Jorf Lasfar débuteront cette année, et la production des premiers matériaux de batterie est prévue pour 2025.

L’investissement total devrait dépasser 20 milliards de dirhams (2 milliards de dollars). Le Maroc dispose de ressources abondantes en phosphate, un élément essentiel dans la fabrication des cellules de phosphate de lithium, ou LFP, qui sont de plus en plus utilisées dans les voitures électriques. Le projet vise à développer des « alliages de matériaux actifs » pour les batteries au nickel, cobalt, manganèse, ou NCM, ainsi que des unités de production de cathodes LFP et des installations de recyclage des matériaux de batterie. Selon le communiqué, la production du projet, qui pourrait équiper plus d’un million de voitures électriques par an, sera principalement destinée à l’exportation. Les partenaires sont en pourparlers avec le groupe OCP, le leader mondial du phosphate, pour sécuriser l’approvisionnement en phosphate dont ils ont besoin, selon le communiqué.

Une technologie prometteuse au coût relativement bas

Il faut dire que ce partenariat sino-marocain pour la construction d’une usine de composants de batteries de voitures électriques à Jorf Lasfar représente une avancée significative dans le secteur des véhicules électriques et de l’industrie des batteries. Le Maroc, avec ses importantes réserves de phosphate, dispose d’un avantage compétitif pour la production de batteries au lithium. L’utilisation croissante des cellules de phosphate de lithium (LFP) dans les voitures électriques en fait une technologie prometteuse, en raison de sa sécurité accrue et de son coût relativement bas.

La construction de cette usine au Maroc renforcera l’industrie locale et favorisera la création d’emplois dans le secteur des technologies propres. De plus, l’usine aura une capacité de production élevée, pouvant équiper jusqu’à un million de voitures électriques par an, ce qui contribuera à la transition vers des transports plus durables.

Le Maroc, un acteur majeur de l’industrie des véhicules électriques

Le partenariat avec une entreprise chinoise renommée dans le domaine des batteries témoigne de la reconnaissance de l’expertise marocaine et de son potentiel en matière d’investissements liés aux véhicules électriques. Il renforce également les liens économiques entre la Chine et le Maroc, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération commerciale. La demande mondiale de voitures électriques est en constante progression, et la construction de cette usine permettra au Maroc de se positionner comme un acteur majeur dans la chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium pour l’industrie automobile.