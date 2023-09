Lafarge Holcim Maroc investit dans une nouvelle unité de production de combustible alternatif

La filiale marocaine du leader mondial des solutions de construction, s’apprête à lancer au sein de sa nouvelle usine 4.0 de Taroudant, une unité de valorisation et de co-incinération des combustibles et matières premières dérivés des déchets.

Cette nouvelle unité qui permettra de produire plus de 20.000 tonnes de Combustible Solide de Récupération (CSR) par an hissera la performance de Lafarge Holcim Maroc en la matière, à près de 130.000 tonnes de déchets valorisés annuellement par le procédé de bio-séchage qui permet d’utiliser un bio-combustible en lieu et place du petcoke et de réaliser ainsi d’importantes économies en matière de coûts énergétiques, mais également un gain environnemental non négligeable en réduisant l’empreinte carbone des usines du groupe. L’utilisation de CSR par les industriels marocains présente également une autre vertu, pour les devises du pays cette fois-ci, à savoir en économisant les importations marocaines d’hydrocarbures. D’ailleurs, des voix s’élèvent à ce titre pour subventionner l’utilisation des CSR au-delà de la seule intégration des investissements en la matière dans le périmètre des subventions prévues dans la nouvelle charte de l’investissement.

Rappelons, que le groupe Lafarge Holcim s’est lancé au Maroc dès 2007 dans une politique résolument volontariste en matière de traitement et valorisation des déchets avec une capacité initiale de 40 K Tonnes par an à travers la filiale dédiée Geocycle. Huit ans plus tard, le groupe franco-suisse ajoute à son dispositif deux unités de traitement des DIB (Déchets Industriels Banals), l’une à Tanger et l’autre à Bouskoura près de Casablanca. Plus tard, la station d’Oum Azza fut lancée pour le traitement des déchets ménagers de 13 communes autour de Rabat.