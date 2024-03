Rallye Aïcha des Gazelles 2024. Dacia Maroc soutient deux nouveaux équipages [Vidéo]

Pour cette 33ème édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc prévue du 12 au 27 avril prochain, et pour la 3ème année consécutive, Dacia Maroc soutient deux nouveaux équipages. Ces derniers ont été sélectionnés en interne au sein de Renault Group Maroc.

Dans le détail, un appel à candidatures à l’attention des collaboratrices a été effectué au sein de la filiale marocaine de la marque au losange. Outre la constitution d’un dossier de candidature, elles ont effectué une soutenance devant un jury. «Les candidates ont démontré leur motivation et leurs aptitudes à répondre à ce challenge et à représenter Dacia Maroc, ainsi que les femmes du Groupe», a tenu à rappeler face à la presse nationale Fabrice Crevola, Directeur général de Renault Commerce Maroc et de Dacia Maroc.

Concrètement, ce sont quatre collaboratrices des différents métiers du Groupe qui pourront vivre une expérience inédite dans le désert marocain et relever ainsi un véritable défi sportif. Il faut dire que ce rallye 100% féminin met aussi l’accent sur l’ingéniosité dans un parcours qui nécessite une navigation à l’ancienne. En effet, les gazelles utilisent des cartes et boussoles, tout en parcourant le minimum de kilomètres.

Pour participer à l’épreuve, Dacia Maroc a mis en place un dispositif complet de formations, d’équipements exigés par le Rallye Aicha des Gazelles du Maroc, l’objectif étant de permettre aux collaboratrices engagées de vivre l’aventure dans les meilleures conditions au volant de leurs Dacia Duster 4×4. Un SUV dont la robustesse et la polyvalence lui permettent d’affronter les terrains difficiles au cœur du Sahara Marocain, dixit les équipages de l’engin.

Aussi Dacia Maroc, avec ses partenaires Mobilize Financial Services Maroc et Axa Assurance Maroc, précise «soutenir ces candidates qui représenteront fièrement les femmes marocaines au sein de cette compétition porteuse de valeurs humaines et sportives fortes. Ces quatre Gazelles vivront une expérience unique et entreront dans la légende de cette aventure exceptionnelle 100% féminine. Justement, qui sont-elles ?

Équipage 302 : Les Amazones du Maroc

Hind Noureddine Drissi, 30 ans, comptable au sein de Mobilize Financial Services et Ahlam Benaissa, 32 ans, gestionnaire crédit réseau au sein de Mobilize Financial Services, sont deux femmes dynamiques et sportives. Collègues, mais aussi amies dans la vie, ces deux femmes courageuses se sont lancé le défi de gagner la 33ème édition du Rallye Aicha des Gazelles dans leur catégorie. Elles souhaitent repousser leurs limites aussi bien physiques que mentales et représenter la femme marocaine active et les valeurs de Dacia Maroc.

Équipage 303 / Les Rimes du désert

Nada Neddjar, 31 ans, Chef de projet achat intégration locale et Fatima-Zohra Dehbi Alaoui, 29 ans, Ingénieure assurance qualité sont des passionnées de sports d’endurances et à fortes adrénalines. Nada et Fatima-Zohra sont unies par leur passion et animées par la même motivation. D’ailleurs, le nom de leur équipe leur est venu de la gazelle des sables. Cette 33ème édition du Rallye Aicha des Gazelles est une opportunité pour elle de soutenir l’association «Aji ntaawnou».