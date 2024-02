ReKrute lance « Krunchy », son nouveau label qui se sert de l’IA

Dans un marché de l’emploi en perpétuelle évolution, trouver le bon emploi peut s’avérer être un défi de taille. C’est à la lumière de ce défi de tous les jours que ReKrute lance son nouveau Label Krunchy, dont l’objectif est d’aider la prise de décisions dans le cadre de la gestion de carrière professionnelle.

Dans un marché des ressources humaines de plus en plus concurrentiel où seuls 1% des collaborateurs sont fidèles à l’entreprise (Enquête ReKrute BCG Février 2023), la marque employeur est devenue un élément essentiel pour attirer et retenir les meilleurs talents. C’est fort de ce fait que ReKrute.com, du haut de ses 18 années d’expertise inégalée dans le domaine du recrutement au Maroc, lance son tout nouveau label: Krunchy.

Après le succès du label Feel Good, ReKrute vise ainsi au travers de ce nouveau Label à consolider sa position en tant qu’expert du secteur en certifiant et labellisant les entreprises du marché marocain. Ce nouveau label s’inscrit dans une volonté constante de promouvoir la transparence et l’égalité des chances dans le monde professionnel. « Le tout nouveau label « Krunchy », initiative révolutionnaire, intégrant des technologies d’analyse de data de pointe, vise à reconnaître et récompenser les entreprises qui excellent dans la création d’un environnement de travail attractif et engageant pour les talents », explique ReKrute.

Par ailleurs, rappelons que ce nouveau label répond à une double attente : celle des candidats tout d’abord, de plus en plus exigeants quant à leurs conditions de travail, qui recherchent les entreprises qui attirent et qui communiquent le plus sur ce qu’elles ont à leur offrir, mais aussi celle des employeurs qui ont clairement besoin de pouvoir se positionner par rapport à leurs concurrents sur leurs atouts RH.

« Krunchy » : comment ça marche ?

Concrètement, le label Krunchy se distingue par l’utilisation de l’intelligence artificielle pour évaluer la notoriété et l’attractivité des employeurs. En se basant sur des critères d’Engagement et d’Attractivité, le label identifie les entreprises qui se démarquent par leur engagement à valoriser leur marque employeur auprès des candidats et qui sont reconnues comme tel. « Chez ReKrute.com, nous sommes fiers de lancer le label Krunchy, une initiative novatrice qui redéfinit les normes de l’attractivité des employeurs au Maroc. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, Krunchy offre aux entreprises et aux candidats une nouvelle perspective sur le recrutement, favorisant ainsi des relations plus transparentes et mutuellement bénéfiques« , déclare Alexandra Montant, DGA de ReKrute. L’attribution du label Krunchy repose ainsi sur un score Brand Love calculé à partir des indicateurs d’Engagement et d’Attractivité de l’entreprise.

Une formule pour éviter les « Bullshit Jobs » de David Graeber ?

Dans son livre, Les nouveaux cobayes : comment les entreprises génèrent précarité et mal-être au travail (FYP éditions, 2019, traduction de Lab rats : how Silicon Valley made work miserable for the rest of us, Hachette Books, 2018), le journaliste Dan Lyons (@realdanlyons) s’interroge sur le pourquoi le travail est devenu aussi absurde. Journaliste, Lyons a été rédacteur en chef de Newsweek dont il a été licencié lorsque le titre a cessé sa publication papier en 2012. Embauché dans une startup, il a fait le récit de cette expérience dans un livre, Disrupted (2015, Hachette Books, non traduit) qui l’a mené à être l’un des scénaristes de l’hilarante série Silicon Valley. Son nouveau livre se veut une suite, une réaction aux centaines de lettres de lecteurs qu’il a reçues, qui se retrouvaient dans la description qu’il faisait de l’absurdité du monde des startups.

« Le travail ressemble de plus en plus à une boîte de Skinner », faisant référence aux chambres de conditionnement visant à altérer le comportement des rats à coups de récompenses et de décharges électriques, disait déjà en 2008 le neuropsychologue Gregory Berns dans le New York Times. « Partout, l’implication et la satisfaction sont en bernes. Stress, dépression, burn-out, brown-out… s’étendent et s’intensifient. L’intimidation, les violences verbales, les menaces, les humiliations, le harcèlement… semblent devenu courants. Le monde du travail est malade », conclut l’auteur.