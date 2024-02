Bornes de recharge. La mise au point de l’UM6P

Suite à notre article analyse sur la situation des VE au Maroc, notamment la production de bornes de recharge électrique, l’UM6P apporte de légers éclaircissements.

Green Energy Park (GEP) est une plateforme de recherche, de test et de formation en énergies renouvelables, créée en 2017 et inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

I-Smart représente une success story du GEP parmi d’autres, ayant démarré son activité en 2021. En effet, le projet de bornes de recharge I-Smart est l’un des nombreux projets de valorisation de la recherche et développement qui a abouti à la création d’une start-up. La mission principale de cette start-up est de développer et commercialiser des bornes de recharge pour véhicules électriques (BEVs) et hybrides rechargeables (PHEVs).

A son lancement, la capacité de production de I-Smart était de 3600 bornes par an (soit 300 bornes par mois). Cette augmentation de capacité résulte d’une montée en compétence en production et de l’optimisation des processus industriels d’assemblage. Il est important de noter que les 300 bornes mentionnées font référence à la capacité de production initiale, et non à l’engagement de produire et d’installer ce nombre. Le nombre de bornes produites par mois est ajusté en fonction de la demande du marché, tout en maintenant un stock de sécurité de 10 bornes. Ainsi, les « 10 bornes » mentionnées dans l’article en tant que nombre de production ne représentent que le stock de sécurité, visant à éviter toute rupture de production.

La start-up cherche surtout des partenaires pour développer tout un package de services visant à soutenir la mobilité électrique au Maroc. L’objectif est d’offrir aux clients une sécurité d’autonomie tout en encourageant la vente de véhicules électriques au Maroc.