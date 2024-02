Salon de Genève. Renault dévoile sa nouvelle R5 électrique

C’est dans le cadre du Salon automobile de Genève, qui se tient du 26 février au 3 mars courant, que Renault a dévoilé en première mondiale sa nouvelle R5 E-Tech «Electric». Un modèle qui ne passe vraiment pas inaperçu, de par son design néo-rétro et sa technologie embarquée. De quoi lui permettre de tirer son épingle du jeu dans le segment des citadines 100% électriques.

Elle s’était écoulée à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde, voire 9 millions en ajoutant la Super 5. C’est désormais en version électrique que la R5 a été révélée au Salon de Genève. Il faut dire que cette mode du néo-rétro dans l’automobile peut s’avérer un coup de génie commercial, une stratégie que connaît bien Luca de Meo, le patron de Renault Group, qui a décidé d’ailleurs de l’étendre à deux autres icônes de la marque au losange, à savoir la 4L et la Twingo.

Justement, quelle a été la recette concoctée le bureau de style de Renault pour parvenir à ce résultat ? «Nous avons réutilisé des ingrédients de notre mémoire collective en les traduisant de manière très contemporaine pour créer la R5 de demain. Nous ne voulions pas que Renault 5 E-Tech Electric soit nostalgique ou vintage. Nous voulions susciter de l’émotion et créer une voiture pétillante, énergique et pop», a déclaré en guise d’explications Gilles Vidal, le Directeur du Design Renault & Ampere. Il faut dire que le rendu est particulièrement bien réussi : couleurs branchées, projecteurs au regard malicieux, feux arrière verticaux, ailes sculptées, jonc de toit coloré, grille d’aération du capot…, manifestement, cette Renault 5 s’inspire pleinement et avec succès de son ancêtre lancée en 1972, mais aussi de la très agressive R5 Turbo.

Mieux, quelques détails esthétiques aperçus sur la R5 des années 70-80 ont été réinterprétés pour coller à l’air du temps, à l’instar de la grille d’aération du capot du modèle originel qui a été remplacé par un indicateur de charge dont le graphisme forme un chiffre 5 qui s’allume quand le conducteur s’approche du véhicule. Plutôt pratique et surtout très original !

A bord, et à l’image du style extérieur, l’habitacle révèle un espace où modernité et nostalgie s’entremêlent harmonieusement. Ainsi les surpiqûres sur la planche de bord ou sur le dessin des sièges avec des selleries colorées, rappellent les anciennes R5. Par ailleurs, certains matériaux sont issus du recyclage, Renault ayant éliminé le cuir animal de sa citadine. En matière de personnalisation de l’habitacle, Renault a mis le paquet proposant pas moins de 104 accessoires, notamment grâce à la technologie de l’impression 3D. On retrouve même un panier en osier permettant d’accueillir une baguette de pain. Il fallait y penser !

Le plancher plat de la R5, son empattement long (2,54 m), son habitabilité et son volume de coffre (326 litres) dans la bonne moyenne du segment des citadines sont autant d’atouts, lui permettant d’accueillir confortablement quatre passagers. Signalons au passage que l’engin est le premier véhicule entièrement conçu sur «AmpR Small», la nouvelle plateforme Ampere dédiée aux véhicules électriques du segment B de Renault Group.

Les technologies avancées sont également de la partie, à l’instar de l’écran tactile central de 10 pouces, l’instrumentation numérique personnalisable, ou les ambiances sonores signées Jean-Michel Jarre. Rappelons au passage que ce dernier, compositeur, auteur français et pionnier de la musique électronique, a également mis au point le VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), un son d’alerte extérieure émis par le véhicule électrique en dessous de 30 km/h pour prévenir les piétons.

Au rayon des accessoires de confort, ajoutez-y la dernière génération du système «OpenR Link» avec Google intégré, complété par plus de 50 applications et des services pratiques comme l’intégration des recharges électriques dans l’itinéraire planifié. En plus des services connectés de Google, cette R5 inaugure le système «Reno», l’avatar officiel de Renault. Il s’agit en fait d’une sorte de compagnon de route, intelligent et complice censé faciliter et agrémenter l’expérience de conduite. En clair, il répond aux questions et aux commandes des utilisateurs, notammenten s’appuyant sur Chat GPT.

Sous le capot, on retrouve un bloc électrique décliné en trois niveaux de puissance. Elle disposera d’une puissance de 150 chevaux. Par la suite, la gamme sera complétée par deux blocs, l’un de 120 chevaux et un autre de 95 chevaux. Revenons à la nouvelle plateforme «AmpR Small» qui permet à Renault d’équiper sa R5 de deux batteries différentes. Comptez une autonomie de 400 km en cycle WLTP pour la version délivrant 150 chevaux qui hérite d’une batterie de 52 kWh.

300 km d’autonomie, c’est ce que devraient afficher les deux moteurs les moins puissants qui disposeront d’une batterie de 40 kWh. S’agissant de la capacité de chargement, les trois modèles peuvent recevoir jusqu’à respectivement 110 et 80 kW ; de quoi faire passer la charge de 15 à 80 % en seulement 30 minutes. Par contre sur une prise domestique, comptez 4 h 30 pour passer de 10 à 100 % sur la grosse batterie la plus puissante, et 3 h 30 avec la plus petite

Quid des tarifs de la nouvelle R5 E-Tech Electric ? Si les prix ne sont pas officiellement communiqués, Renault assure déjà que le tarif d’attaque de la nouvelle R5 sera d’environ 25 000 euros. La commercialisation de l’engin va débuter en Europe au mois de septembre et probablement en 2025 dans le Royaume.