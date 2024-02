L’Allemagne devient la troisième puissance économique mondiale

Le Japon a perdu en 2023 sa place de troisième puissance économique mondiale au profit de l’Allemagne.

Le Japon a perdu en 2023 son titre symbolique de troisième puissance économique mondiale au profit de l’Allemagne, sous l’effet notamment de la chute du yen, selon des données préliminaires du produit intérieur brut (PIB) nippon. Gonflé par l’inflation, le PIB nominal de l’Allemagne s’est élevé à 4 500 milliards de dollars en 2023 contre 4 200 milliards de dollars pour le Japon. En données réelles (ajustées de l’inflation et des variations saisonnières), l’économie japonaise a toutefois progressé de 1,9 % l’an dernier, contre seulement 1 % en 2022, alors que l’économie allemande s’est, elle, contractée de 0,3 % selon des données officielles publiées en janvier.

Lire aussi | Allemagne. 7 morts et une dizaine de blessés dans une fusillade à Hambourg

Au Japon, les médias ont abondamment commenté la perte de son troisième rang économique mondial, rappelant qu’au-delà de l’impact exceptionnel de la chute du yen, de puissants facteurs fondamentaux négatifs sont à l’œuvre, comme le déclin démographique accéléré de l’archipel et la faiblesse chronique de sa productivité.

Pour rappel, comme l’Allemagne, le Japon est une puissance industrielle et exportatrice, mais ce statut est en perte de vitesse depuis longtemps et sa consommation intérieure est actuellement minée par l’inflation et la chute du yen. Au quatrième trimestre, le PIB nippon s’est de nouveau contracté (-0,1 % sur un trimestre en données réelles ajustées des variations saisonnières), soit un deuxième repli d’affilée après un déclin plus marqué sur la période juillet-septembre (-0,8 % selon un chiffre révisé jeudi à la baisse).