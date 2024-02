Après 3 ans et demi à sa tête, Mehdi Alami quitte Coca-Cola Maroc

C’était en 2020 que Mehdi Alami prenait la tête de la direction de Coca Cola Maroc. Après plus de 3 années, c’est la fin d’un chapitre.

Nommé à la tête de la compagnie en juillet 2020, nous apprenons de source sûre que Mehdi Alami a quitté récemment ses fonctions de directeur général. Il avait pour mission de poursuivre la stratégie de croissance de la compagnie et d’accélérer son expansion dans une perspective à la fois durable et citoyenne. Contacté par Challenge.ma, ce dernier a souligné que sa décision de quitter ses fonctions relevait « d’une décision personnelle ».

Pour rappel, le marché des sodas et boissons gazeuses au Maroc pèse quelque 5,5 MMDH de chiffre d’affaires, ressort-il d’une étude du groupe Sunergia sur la notoriété des marques de sodas au Maroc. Leader incontestable du secteur, Coca-Cola Maroc détient 50% des parts de marché grâce à sa marque emblématique Coca-Cola, outre une gamme variée de boissons (Fanta, Sprite, Hawai..), indique Sunergia.

Riche d’un parcours de douze années au sein de Coca-Cola au Maroc et en Afrique du Nord, Mehdi Alami a auparavant acquis une expérience reconnue auprès d’opérateurs agroalimentaires internationaux basés dans le royaume. Son expertise dans les domaines du marketing, de la communication, de la stratégie de marques et commerciale sur le marché national, ainsi que sa parfaite connaissance des réalités locales on fait de lui l’homme qu’il fallait aux commandes de firme Coca au Maroc. Aujourd’hui avec beaucoup de mystère c’est sans doute un nouveau chapitre qui s’ouvre à l’horizon.