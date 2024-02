Auto Hall lance un Salon automobile dédié aux nouvelles énergies 

Pilier de l’industrie automobile marocaine depuis plus de cent ans, Auto Hall va lancer le tout premier salon automobile entièrement consacré aux nouvelles énergies dans le Royaume. Le SAVE (Salon Auto Hall des Véhicules Électriques) sera organisé du 1er au 10 mars 2024.

Un événement historique qui souligne l’engagement d’Auto Hall en faveur d’une mobilité propre et durable au Maroc, souligne le staff du Groupe automobile qui, pour l’occasion, mettra en avant toute une sélection de véhicules électrifiés qui allient performances avancées et respect de l’environnement. Selon Auto Hall, cette gamme variée de modèles électriques et hybrides a été introduite pour répondre aux attentes des consommateurs marocains sur différents segments, de la citadine au SUV familial, marquant ainsi une avancée significative dans l’adoption de solutions efficaces en matière de mobilité durable.

L’événement offrira par ailleurs une occasion unique pour les visiteurs de découvrir des véhicules de dernière génération équipés des technologies les plus récentes, tout en profitant de conditions d’achat avantageuses incluant des possibilités de reprise d’anciens véhicules. Auto Hall annonce proposer, en outre, des facilités de paiement exceptionnelles, incluant des crédits à taux zéro et des garanties étendues jusqu’à 7 ans, facilitant ainsi l’accès à la mobilité verte.

Au-delà de la mise en marché de véhicules respectueux de l’environnement, le Groupe s’engage à minimiser l’impact écologique de l’ensemble de ses opérations, en adoptant ainsi une approche responsable en matière de gestion des ressources et en intégrant les principes de développement durable dans sa stratégie d’entreprise.

À noter qu’Auto Hall a reçu plusieurs distinctions honorant son dévouement à la qualité, à la protection de l’environnement et au bien-être de ses employés. Selon le Groupe, ces différentes consécrations mettent plus que jamais en lumière sa philosophie d’entreprise centrée sur l’éthique et sur la responsabilité sociale.