Deux anciens de Coca-Cola dans les starting-blocks pour diriger l’ONMT

Depuis le départ d’Adel El Fakir, un ancien de Coca-Cola, le poste de directeur de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) est à pourvoir. Et c’est encore une fois deux anciens de la firme américaine qui jouent des coudes pour occuper ce poste stratégique.

Le processus de sélection du nouveau directeur général de l’ONMT est en phase finale. « Après avoir compté sept candidats au départ, ils ne sont finalement plus que deux à avoir tapé dans l’œil de la commission chargée de passer en revue les candidatures et d’auditionner les postulants », rapportent nos confrères de Maghreb Intelligence. Selon la même source, les deux finalistes sont Mehdi Alami, qui a dirigé Coca-Cola Maroc pendant trois ans, avant de quitter l’entreprise en février dernier, et Fouad Laroui, un autre ancien de Coca-Cola, qui a en suite pris la direction des Brasseries du Maroc et de Lesieur Cristal.

Ce duel entre anciens de Coca-Cola témoigne de la continuité dans le choix de profils issus du secteur privé pour diriger l’ONMT. « Le poste de directeur général de l’office du tourisme semble à nouveau promis à un ancien de Coca-Cola Maroc », souligne Maghreb Intelligence, confirmant ainsi la trajectoire similaire des deux finalistes et de leur précédent.

D’autres candidatures avaient pourtant été examinées par la commission. Parmi elles, Loubna Aboudrar, ex-associée chez McKinsey & Company et actuelle directrice exécutive en charge de la stratégie et du développement du Groupe Attijariwafa bank, était un profil jugé sérieux. D’autres candidats incluaient des figures moins attendues, telles qu’Imane Rmili, présidente de la Fédération nationale des restaurateurs touristiques, depuis 2022, et Salma Slimani, directrice générale déléguée du Jardin Zoologique de Rabat. Malgré la diversité des candidatures, ces profils n’ont pas été retenus pour la phase finale, indiquent nos confrères.

Toujours selon la même source, « la décision devrait tomber dans les prochains jours », précisant que la direction de l’ONMT, bras stratégique du ministère du Tourisme, ne restera pas vacante pour longtemps. Le prochain directeur aura pour mission de poursuivre les efforts de promotion du tourisme au Maroc, un secteur clé de l’économie nationale.