Mondial de futsal: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match Maroc-Iran?

Les Lions de l’Atlas se préparent à affronter l’Iran en huitième de finale du Mondial-2024 de futsal, ce jeudi à Boukhara, avec l’ambition ferme de poursuivre leur aventure et de décrocher une place en quart de finale, comme ils l’avaient fait en 2021 en Lituanie.

Avant cette rencontre cruciale, qui opposera deux nations du Top 10 mondial, l’entraîneur Hicham Dguig et ses joueurs ont exprimé leur confiance en leur préparation et leur envie de réussir. « Nous avons anticipé toutes les situations possibles pour ce match à élimination directe », a affirmé Dguig après la dernière séance d’entraînement.

Lire aussi | Mondial de futsal: L’Iran, 4e mondial, adversaire du Maroc en huitièmes

Le défi principal pour le Maroc réside dans les absences dues aux blessures. Ismail Amazal, blessé lors du match contre le Portugal, et Othmane El Idrissi, forfait dès le début du tournoi, ne seront pas de la partie. « Nous serons 12 au lieu de 14, ce qui ne devrait pas affecter notre endurance, mais la concentration pourrait en pâtir », a ajouté le sélectionneur, confiant néanmoins en la capacité des joueurs disponibles à relever ce défi.

Lire aussi | Mondial de Futsal : le Maroc tombe face au Portugal et termine 2e du groupe E

Le huitième de finale entre l’Iran et le Maroc aura lieu jeud à Boukhara et le coup d’envoi sera donné à 13h30. Le match sera diffusé sur Arryadia TNT, BeIN Sports et l’Equipe Live. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le Brésil en quart de finale.