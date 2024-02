Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a réitéré lundi le soutien « clair et constant » de Paris au plan d’autonomie, assurant vouloir progresser sur ce dossier, lors d’un déplacement à Rabat destiné à relancer la relation bilatérale après une période de froid.

« C’est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons » a déclaré M. Séjourné lors d’une conférence de presse au côté de son homologue marocain, Nasser Bourita.

« Le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France » à son plan d’autonomie, a-t-il ajouté. « Nous l’avons dit et je le redis aujourd’hui peut-être avec plus de force: il est désormais temps d’avancer. J’y veillerai personnellement », a-t-il encore dit.

Interrogé par des journalistes, le ministre français a dit vouloir « accompagner le développement » de cette région, « en appui des efforts marocains ».

« Le Maroc a beaucoup investi dans les projets de développement au bénéfice des populations locales et en matière de formation, d’énergies renouvelables, de tourisme, d’économie bleue liées aux ressources aquatiques », a-t-il déclaré.

La visite de M. Séjourné, qui intervient après une série de crises diplomatiques entre Paris et Rabat, avait pour objectif d' »ouvrir un nouveau chapitre » dans leurs relations, d’après une source diplomatique.

Le chef de la diplomatie française a proposé lundi un partenariat « d’avant-garde » pour les 30 ans à venir avec le Maroc, devant porter notamment sur les énergies renouvelables, la formation et « le développement de nouveaux écosystèmes industriels innovants ».

« La France est un partenaire distingué du Maroc sur les plans politique, économique et humanitaire », a noté le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.