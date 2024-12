Comment le Maroc est devenu leader africain des assurances

Fort de longues années de réformes et d’investissements conséquents, le secteur des assurances au Maroc s’impose comme leader en Afrique. Déjà implantées dans le continent, les compagnies nationales sont prêtes à transmettre leur savoir-faire à leurs homologues africaines.

Pour pouvoir en arriver là, les sociétés marocaines ont réalisé des investissements de plus de 200 milliards de dirhams, a confié le président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), Abderrahim Chaffai.

« Le Maroc dispose d’un secteur des assurances très développé avec une réglementation en ligne avec les standards internationaux et des entreprises très solides qui ont des ratios de solvabilité importants », a fait savoir M. Chaffai dans une interview accordée à la MAP.

Dans son troisième plan stratégique triennal pour la période 2024-2026, rendu public en juin dernier, l’ACAPS s’est notamment engagée à faire évoluer l’organisation et la conduite de marché des assurances et à veiller à la résilience des acteurs ainsi qu’à la stabilité financière.

Elle s’est déclarée fermement résolue à soutenir la durabilité et à promouvoir le développement et la transformation du secteur des assurances par le biais notamment de la promotion de la digitalisation et de l’innovation.

Par ailleurs, M. Chaffai a fait état de la disposition à partager l’expérience nationale avec les compagnies d’assurance du continent dans différents domaines, dans le cadre de la coopération Sud-Sud prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. D’ailleurs, les opérateurs africains ont démontré un intérêt pour cet échange, en particulier dans le domaine agricole et les risques catastrophiques, comme le séisme.

Il a, à cet effet, plaidé pour la mise en place d’un marché unique de l’assurance, dans le sillage des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). De ce fait, il est nécessaire de parvenir à une convergence et à une harmonisation des cadres réglementaires, tout en respectant les particularités de chaque pays et la disparité des marchés africains.

M. Chaffai a recommandé la mise en place d’un standard continental, en ligne avec les normes IRS, et des normes de solvabilité basées sur les risques, afin de renforcer la résilience des marchés africains de l’assurance.